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Политика Минск передал Киеву список задержанных россиян Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе. 451

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Политика Александр Репин не прошел муниципальный фильтр на выборы губернатора Ранее «Справедливая Россия» сообщала, что при необходимом количестве 102 подписи муниципальных депутатов в поддержку кандидата, Александр Репин сдал максимально возможные 107 подписей. 10

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