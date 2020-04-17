Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям поддержать строительную отрасль во время кризиса на фоне COVID-19.

Путин поручил поддержать стройотрасль: что это даст покупателям жилья

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