Недвижимость

РБКРБКПутин поручил поддержать стройотрасль: что это даст покупателям жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям поддержать строительную отрасль во время кризиса на фоне COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать3,5K

Подробнее о событии

«Дальневосточная ипотека» - кредит под 2% только у нас

Московский Комсомолец16 апреля в 23:37

Что будет с экономикой РФ после COVID: прогнозы и антикризисные меры

РЕН ТВвчера в 19:17

Путин предложил запустить льготную программу ипотеки

Знамя труда (Сланцы)17 апреля в 07:17

Путин предложил новую программу льготной ипотеки

Бизнес журнал17 апреля в 02:12

Путин поручил поддержать стройотрасль: что это даст покупателям жилья

РБК01:21

Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%

Эхо Москвы16 апреля в 20:07

Владимир Путин: государство обязательно поддержит строительный комплекс

Вести.Ru16 апреля в 18:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:57, Ашберн

Комментарии

Хоккей

«Ак Барс» и Зарипов не могут договориться о новом контракте

Kazanfirst.ru вчера в 03:34
9
Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце

Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
112
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери странное имя

В прошлом месяце у Данилы и Ольги родилась дочь. Супруги редко делятся подробностями семейной жизни.
Paparazzi.ru вчера в 09:38
7
Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16

Российская газета вчера в 21:56
254
Экономика

Бизнес Москвы сможет получить субсидию за размещение продукции на онлайн-площадках

Предприниматели в Москве могут получить субсидию за размещение продукции на торговых интернет-площадках.
ТАСС 01:38
Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
139
Шоу-бизнес

Мария Порошина очаровала зрителей номером в ультракоротком платье

Порошина появилась в кадре в ультракоротком черном платье и с пышной причёской в ретро-стиле.
Bimru.ru вчера в 10:02
5
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2,1K
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
3,5K
Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
96
Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
152
Общество

Из Таиланда в Кузбасс прилетели 76 россиян

Кузбасс 00:13
61
Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
1,1K
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Общество

Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции

На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
3,7K
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
550
Финансы

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей.
ТАСС 01:36
352
Общество

Более четверти россиян сочли ущемлением прав ограничения из-за вируса

«Ромир» отмечает, что с момента первой волны число опрошенных, которые согласны на ущемление прав ради победы над коронавирусом, увеличилось с 75 до 81%.
РБК 00:00
6
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась на шоу «Маска»

По общему решению звездного жюри, свою маску сняла Панда. Под ней скрывался певец Влад Топалов.
ToDay News Ufa вчера в 23:57
18
Шоу-бизнес

Алена Водонаева назвала Охлобыстина придворным шутом за поход в храм

NG72.ru 02:51
1
Общество

Стало известно, где в Ростове будут выдавать новые спецпропуска

Стали известны адреса пунктов выдачи специальных пропусков в Ростове-на-Дону. В городе вновь ужесточили правила перемещения по улицам.
Rostov.ru 01:59
Общество

Рогозин объяснил преимущества российских ракет перед аналогами Маска

ФАН вчера в 16:01
6
Общество

Япония заявила о кризисе мировой экономики из-за коронавируса

Из-за распространения на планете коронавируса мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен Второй мировой войны.
Известия 00:27
4
Общество

Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман

Накануне.Ru 18 апреля в 07:06
1,4K
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва вчера в 09:05
33
Общество

В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса

На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 01:41
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
63
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16

Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42
350
Общество

В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса

Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 вчера в 04:21
959
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл останавливают сотрудничество с 4 газетами

Газета.Ru вчера в 23:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное