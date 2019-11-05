Политика
РИА НовостиПутин поручил подготовить единые словари с нормами литературного языка
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, школами и СМИ.
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Политика
Генпрокурор Украины рассказал о давней вражде Порошенко и Богдана
По словам генпрокурора, Порошенко «очень не любил» Богдана и даже «определенное время преследовал», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Левый берег».
Взгляд.ру 19:55
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews вчера в 06:21
Футбол
Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ
Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.
Спорт-Экспресс 19:48
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Таланта Онурова, которого следствие подозревает в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 05:23
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Авто
Стали известны регионы-лидеры РФ по продажам новых автомобилей
Автоновости дня 03 ноября в 02:37
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:50
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Наука
Ученые выявили связь между ночниками и смертельными заболеваниями
Gazeta.SPb вчера в 02:33
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости 03 ноября в 03:01
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Политика
Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась
Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».
Би-порт 03:27
Политика
Туск объявил, что решил не баллотироваться на пост президента Польши
Председатель Европейского совета Дональд Туск, который с 2007 по 2017 год занимал должность премьера Польши, объявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны.
Комсомольская правда 19:29
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Общество
Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков
В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Культура
Минобороны объявило о начале VI Всероссийского фестиваля прессы
Министерство обороны объявило о начале VI Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас — 2020».
RT на русском 10:45
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Футбол
«Боруссия Д» одержала волевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов
В среду дортмундская "Боруссия" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла миланский "Интер" со счетом 3:2.
МК-Спорт 17:08
Здоровье
Рождаемость в Алтайском крае сокращается с каждым годом
Убыль населения в Алтайском крае за девять месяцев 2019 года превысила негативные показатели предыдущего за счет сокращения рождаемости, сообщает 5 ноября Политсиб.ру со ссылкой на данные Алтакрайстата.
Красная весна 10:00
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец 18:11
Космос
Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами
РИА Новости вчера в 00:00