С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем.

Путин отметил, что надо не откладывать работу по подготовке к нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов. Глава государства призвал готовить решения и консолидировать под них нужные ресурсы.

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