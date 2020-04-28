Коронавирус

FlashNordFlashNordПутин поручил подготовить масштабный план по восстановлению экономики

Путин отметил, что надо не откладывать работу по подготовке к нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов. Глава государства призвал готовить решения и консолидировать под них нужные ресурсы.
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Владимир Путин
С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем.
— Владимир ПутинМИР 24 12:16

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«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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