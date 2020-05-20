Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин поручил подготовить меры поддержки фермеров

Президент России Владимир Путин поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Сегодня президент провел совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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Владимир Путин
Я прошу Минпромторг, Минсельхоз предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов … Я обращаюсь к руководителям регионов: фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли.
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