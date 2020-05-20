Коронавирус
РЕН ТВПутин поддержал идею увеличить объем поддержки аграриев на 4,5 млрд
Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриям на 4,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.Коммерсантъвчера в 09:11
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Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета вчера в 11:38
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
The Insider нашел у Володина квартиру за 400 млн
Инфо24 вчера в 15:30
Гаджеты
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II выпустили в Японии
Megaobzor.com 19 мая в 08:42
Происшествия
Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево
В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.
ФАН вчера в 21:44
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ вчера в 01:42
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести
Кубань 24 вчера в 02:47
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире
Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 20:01
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru вчера в 10:10
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке могут снизить
Министр отметил, что 20% первоначального взноса - это требование Центробанка, однако вопрос о снижении этого "порога" уже поднимался.
Российская газета вчера в 04:47
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика
Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
Коммерсантъ вчера в 18:35
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала свою квартиру в Нью-Йорке
Ирина Шейк рассказала в эфире Instagram-канала издания Vogue, что в Нью-Йорке, несмотря на распространение коронавирусной пандемии, не запрещены прогулки по городу.
RuNews24.ru вчера в 17:31
Здоровье
Во Владикавказе роддом перепрофилируют в гинекологическое отделение
15-й Регион (Северная Осетия) вчера в 14:28
Происшествия
Украинская сторона сообщила о гибели командира батальона «Луганск-1»
Военное обозрение вчера в 23:52
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 19 мая в 15:30
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
В Сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11
Тизер-трейлер с вариантами внешнего вида Робокопа, гостевого персонажа видеоигры Mortal Kombat 11: Aftermath, выпущен студией NetherRealm 16 мая, на странице игры в Twitter.
ИА Красная Весна 18 мая в 05:59
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 19 мая в 07:32