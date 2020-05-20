с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриям на 4,5 млрд рублей.

Армия и оружие В Китае на полигоне заметили необычный танк Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

Общество Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. 382

Происшествия Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево. 1

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 140

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 795

Энергетика Цена нефти Brent превысила $36 за баррель Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель. 21

Экономика В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года. 32

Экономика Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке могут снизить Министр отметил, что 20% первоначального взноса - это требование Центробанка, однако вопрос о снижении этого "порога" уже поднимался.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 940

Политика Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария». 1

Авто Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 136

Хоккей В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021 Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Шоу-бизнес Ирина Шейк показала свою квартиру в Нью-Йорке Ирина Шейк рассказала в эфире Instagram-канала издания Vogue, что в Нью-Йорке, несмотря на распространение коронавирусной пандемии, не запрещены прогулки по городу. 1

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K