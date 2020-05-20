Общество
Общероссийский Народный ФронтПутин поручил подготовить меры поддержки фермеров
Президент России Владимир Путин на онлайновом совещании, посвященном ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, поручил правительству РФ подготовить меры поддержки фермеров, сообщается на сайте Кремля.
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Путин поручил подготовить решения по транспортировке сельхозпродукции в России
Взгляд.рувчера в 09:04
Путин поручил подготовить решения по транспортировке продукции АПК на Дальний Восток
Интерфакс - Россиявчера в 09:32
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Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 19 мая в 02:27
Общество
Москвичей ждет самый холодный день мая
Четверг станет самым холодным днем этого мая, уточнил синоптик.
Вечерняя Москва вчера в 06:41
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek
Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera вчера в 15:21
Общество
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило пять миллионов.
Фонтанка.Ру 02:21
Здоровье
В России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews вчера в 03:19
Гаджеты
В мире начались продажи процессоров Intel десятого поколения
В мире стартовали продажи новых настольных процессоров Intel десятого поколения.
Игромания.ру вчера в 13:05
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета вчера в 01:01
Наука
У переболевших простудой может быть защита от коронавируса
Никогда не болевшие COVID-19 люди уже имеют некоторый иммунитет против этого вируса, если они столкнулись с обычной простудой.
MedikForum.ru 19 мая в 06:56
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 03:25
Общество
В России выявлено 8849 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 03:35
Происшествия
Власти назвали причину обрушения лестницы в жилом доме в Энгельсе
Строительный дефект стал причиной обрушения двух маршей лестницы в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Энгельсского района.
ТАСС вчера в 11:53
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Общество
Баффета обманули на миллионы евро с помощью фотошопа
В 2017 году компания Баффета Berffhire Hathaway Inc приобрела ее за 800 миллионов евро.
ФАН 03:36
Общество
Менее 3 тыс. человек заболели коронавирусом в Москве за сутки
Добавим, что второй день подряд суточный прирост заболеваемости немного снижается: в городе отмечено меньше 3 тыс. новых случаев.
Росбалт 03:36
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить рекомендацию о безопасной рассадке
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о «противовирусной» рассадке в салонах самолетов.
Известия 03:03
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Здоровье
Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам
Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Московская газета 02:57
Происшествия
В обсерваторе под Томском умер вахтовик с Чаяндинского месторождения
Московский Комсомолец 18 мая в 08:59
Общество
В России за сутки коронавирус обнаружен у 8764 человек
За сутки прирост случаев COVID-19 в России снизился до отметки 8764. Около половины новых инфицированных не имеют симптомов заболевания.
Профиль вчера в 03:55
Происшествия
Полиция обнаружила тело утонувшего в океане рестлера Гаспарда
Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело звезды американского рестлинга Шеда Гаспарда, которого ранее унесло волной в океан.
Вести.Ru 02:20