Общество

Общероссийский Народный ФронтОбщероссийский Народный ФронтПутин поручил подготовить меры поддержки фермеров

Президент России Владимир Путин на онлайновом совещании, посвященном ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, поручил правительству РФ подготовить меры поддержки фермеров, сообщается на сайте Кремля.
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Путин поручил подготовить меры поддержки фермеров

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Путин призвал оптимизировать поставки продуктов питания в регионы России

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Путин поручил подготовить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермеров

Будущее России. Национальные проектывчера в 08:48
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Медвежата и медведица выбежали из леса на дорогу под Петербургом

Медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Ленинградской области.
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Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах

1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
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Экономика

Доля сельского хозяйства и торговли снизилась в ВРП Алтайского края

"Доля сельского хозяйства при повышении размера ВРП снизилась с традиционных 18% до 12,8% в 2019 году, доля торговли - до 14,3%", - отметил врио министра.
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Авто

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Около 15 новых боевых кораблей войдут в Тихоокеанский флот в 2020 году

Около 15 новых боевых кораблей пополнят состав Тихоокеанского флота в 2020 году, сообщили в пресс-службе ВМФ России.
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Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года.
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Экономика

Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг

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Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
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Сегодня Церковь вспоминает любимого ученика Христа

В церковном календаре – день памяти апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа.
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Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.
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Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 2 тыс

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Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
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Авто

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Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
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