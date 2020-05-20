Общество
Общероссийский Народный ФронтПутин поручил подготовить меры поддержки фермеров
Президент России Владимир Путин на онлайновом совещании, посвященном ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, поручил правительству РФ подготовить меры поддержки фермеров, сообщается на сайте Кремля.
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Путин поручил подготовить решения по транспортировке продукции АПК на Дальний Восток
Интерфакс - Россиявчера в 09:32
Путин поручил подготовить решения по транспортировке сельхозпродукции в России
Взгляд.рувчера в 09:04
Путин поручил подготовить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермеров
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:48
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Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
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Cтали известны сферы, в которых вырастет число вакансий «на удаленке»
Из-за ситуации с пандемией коронавируса в скором времени ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
Газета.Ru 01:33
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
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В Красноярском крае военные развернули полевой обсервационный лагерь
Подразделения материально-технического обеспечения сводного отряда Минобороны РФ развернули полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест в районе поселка Еруда Красноярского края.
ТАСС 19 мая в 22:18
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com вчера в 00:56
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Происшествия
Медвежата и медведица выбежали из леса на дорогу под Петербургом
Медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Lenta.ru 01:35
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Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Экономика
Доля сельского хозяйства и торговли снизилась в ВРП Алтайского края
"Доля сельского хозяйства при повышении размера ВРП снизилась с традиционных 18% до 12,8% в 2019 году, доля торговли - до 14,3%", - отметил врио министра.
Интерфакс - Россия 00:46
Наука
Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности
N+1 19 мая в 13:04
Происшествия
В Бурятии усилили охрану обсерваторов после нападения на медработников
REGNUM вчера в 22:14
Авто
Volkswagen отзывает более тысячи кроссоверов Touareg в России
Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве кроссоверов Volkswagen Touareg в России.
Автоновости дня вчера в 10:14
Армия и оружие
Около 15 новых боевых кораблей войдут в Тихоокеанский флот в 2020 году
Около 15 новых боевых кораблей пополнят состав Тихоокеанского флота в 2020 году, сообщили в пресс-службе ВМФ России.
RT на русском вчера в 20:59
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
iReactor 19 мая в 10:31
Наука
Исследовать морское дно поможет робот-краб
Evo-rus.com вчера в 02:01
Общество
Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру
Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года.
РБК 00:00
Экономика
Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
Вести.Ru вчера в 23:21
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК вчера в 17:00
Религия
Сегодня Церковь вспоминает любимого ученика Христа
В церковном календаре – день памяти апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа.
Саратов 24 01:33
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.
RT на русском 19 мая в 19:34
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 2 тыс
По данным ведомства, на утро четверга, 21 мая, в регионе подтвердили 2 тыс. 52 случая заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 02:14
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
Общество
Виктор Томенко попросил предпринимателей не провоцировать людей
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к предпринимателям и руководителям различных организаций, учреждений, заведений и магазинов с просьбой не провоцировать людей.
Алтайская правда вчера в 23:49
Происшествия
В Самаре потушили пожар на складе с пластмассой
Открытое горение на складе с пластмассой в поселке Винтай в Самаре ликвидировано на площади 1,3 тысячи квадратных метров, во время тушения обрушилась кровля на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 02:03
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Культура
Щелчок Таноса может изменить финал сериала «Агенты ЩИТ»
Шестой сезон «Агентов ЩИТ» проигнорировал события «Мстителей: Война бесконечности», что разочаровало многих поклонников сериала, однако данное упущение могут исправить в финальной главе шоу.
Киноафиша России 19 мая в 02:24
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета вчера в 01:01
Экономика
Валерий Соловей: Летом рубль рухнет до 110 за доллар. Это я знаю точно
В интервью Sobesednik.ru Валерий Соловей даже называет конкретный срок, когда страна проснется и увидит новое соотношение рубля и доллара в обменниках: после голосования по поправкам в Конституцию.
Собеседник 19 мая в 01:08