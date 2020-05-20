Коронавирус
Общероссийский Народный ФронтПутин поручил подготовить меры поддержки фермеров
Президент России Владимир Путин на онлайновом совещании, посвященном ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, поручил правительству РФ подготовить меры поддержки фермеров, сообщается на сайте Кремля.
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Путин поручил подготовить решения по транспортировке сельхозпродукции в России
Взгляд.рувчера в 09:04
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Здоровье
Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным
Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Рудковская в мини восхитила подписчиков красотой ног
45-летняя российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель Яна Рудковская продолжает восхищать подписчиков своей шикарной фигурой и зажигательными танцами.
Московский Комсомолец 03:18
Здоровье
В Калининграде планируют закрыть БСМП для приема больных
БСМП могут закрыть на прием больных или перевести в режим обсерватора.
РБК Калининград 03:26
Общество
В Крыму за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом
Пятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за сутки в Крыму, общее число заболевших достигло 314 человек, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной и мужа-фотографа
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" после нападения иностранного гражданина на медсестер в обсерваторе Детской республиканской клинической больницы в Бурятии.
Газета.Ru 03:52
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Экономика
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
В России попросили заблокировать YouTube
«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru 19 мая в 22:27
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 19 мая в 02:27
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» будет передана флоту 25 мая
По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в отечественном ОПК, подписание акта приема-передачи флоту первого модернизированного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» состоится 25 мая.
Военное дело 01:34
Здоровье
В Дагестан прибыли врачи из Минздрава России
Зори Табасарана вчера в 12:08
Общество
Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Общество
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Чиновник уточнил, что 15 июня аэропорт Афин начнёт принимать международные рейсы, а 1 июля откроются аэровокзалы других городов, включая островные курорты.
News.ru вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 19 мая в 18:38
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек
Следом Россия, где число выявленных случаев COVID-19 оказалось на уровне 308 705 человек, а количество летальных исходов – 2 971.
Новые Известия 02:25
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
Происшествия
В Якутии нашли тела двух охотников
В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
Общество
Во Владимирской области 2043 человека заболели коронавирусом
По данным на утро 21 мая, во Владимирской области зарегистрировали 2043 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:39
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
Оперштаб: в России за сутки умерли 127 пациентов с коронавирусом
С начала пандемии в стране выявили 317 554 заболевших. Также за сутки отмечено 127 летальных случаев.
NewInform 03:43
Общество
Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов предложил ввести в России уголовное наказание за «серые» зарплаты.
Известия 04:04
Происшествия
В Симферополе в пруду утонул подросток
Российская газета 03:14