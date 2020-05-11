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Единоборства Фергюсону может потребоваться операция после UFC 249 Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, который во время боя с соотечественником Джастином Гэтжи получил перелом орбитальной кости, может перенести операцию. 1

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Общество Петербург вводит «масочный режим» "С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - указано в сообщении. 1K

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Общество Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. 225

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