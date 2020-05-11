Коронавирус

РБКРБКПутин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных. Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Путин поручил перевести оказание некоторых банковских услуг в дистанционный режим

Коммерсантъ09:04

Путин поручил разработать план по внедрению в финсектор онлайн-технологий

РИА Новости09:13

Путин поручил запланировать перевод ряда услуг банков в дистанционный режим

News.ru09:04

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

РБК09:30

Путин поручил ускорить внедрение онлайн-технологий в банковском секторе

REGNUM09:00

Путин поручил проработать план перевода некоторых услуг банков в режим онлайн

Комсомольская правда08:53

Путин поручил подготовить план перевода в дистанционный режим некоторых услуг банков

ТАСС08:38
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Единоборства

Фергюсону может потребоваться операция после UFC 249

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, который во время боя с соотечественником Джастином Гэтжи получил перелом орбитальной кости, может перенести операцию.
RT на русском 06:36
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
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Хоккей

Андрей Кареев попрощался с «Салаватом Юлаевым»

«Хотелось бы попрощаться с Уфой и выразить благодарность партнёрам по команде, персоналу, крутым болельщикам и отдельный респект Фредрику Микко и Матиасу Сарвела, которые помогали мне развиваться!» – написал Кареев.
Чемпионат 07:42
Политика

Путин попросил россиян усилить личные меры профилактики коронавируса

Президент России Владимир Путин попросил россиян усилить личные меры профилактики коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 10:02
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru 09:44
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

"С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - указано в сообщении.
Газета.Ru 09 мая в 16:57
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
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Политика

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране

Президент РФ Владимир Путин завершил единый период нерабочих дней в стране.
Peterburg2.ru 09:32
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Армия и оружие

В Венесуэле обнаружили брошенные катера ВМС Колумбии

Аргументы и Факты 09 мая в 15:43
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Политика

В России с 12 мая единый период нерабочих дней закончится

Напоминаем, что на Кубани карантин продлен до 23 мая. Ограничения будут действовать в том же режиме, что и раньше.
Анапское Черноморье 09:16
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Политика

Путин обсудит на совещании 11 мая продление режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 10:31
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Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологиеской обстановке в РФ, отметив, что при этом борьба с эпидемией продолжится и нельзя допустить срывов и откатов назад.
ТАСС 09:41
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Шоу-бизнес

Фото 42-летней Климовой без макияжа шокировало поклонников

Актриса Екатерина Климова шокировала поклонников естественной красотой. Звезда опубликовала фотографию, где она запечатлена без макияжа.
ФАН 09:02
Политика

В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
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Происшествия

В Сочи из больницы сбежала пациентка с коронавирусом

Пациентка, которая 25 апреля прибыла в Сочи из Москвы и у которой подтвердился коронавирус, сбежала из больницы.
ТАСС вчера в 17:45
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
4,6K
Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09 мая в 09:30
2,1K
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
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Общество

Когда выходим с карантина и кому дадут денег: обращение Путина в одном абзаце

Врачи, соцработники и семьи с детьми остро нуждаются в деньгах, поэтому первые должны получить гарантированные апрельские выплаты до 15 мая (Путин лично проверит каждый регион), вторым доплатят по 10 — 45 тысяч рублей (в зависимости от должности и степени ответственности), третьим тоже дадут денег.
Уфа1.ру 10:02
Политика

Путин поручил разработать план восстановления экономики

Жители России могут рассчитывать на рефинансирование долгов и отсрочку налоговых платежей.
ГЛАС.RU 05:22
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Наука

Уровень Мирового океана к концу столетия вырастет на 1 метр

Повышение среднегодовой температуры является причиной таяния ледников, причем яркими тому примерами являются ледники Гренландии и Арктики, ежегодно теряющие огромное количество льда, что становится причиной повышения уровня Мирового океана.
Газета DAILY 08 мая в 16:25
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Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом

Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
РИА Новости 07:51
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
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Энергетика

Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
641
Общество

376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19

КМВ Новости 08:36
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru 03:30
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