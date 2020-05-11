Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных. Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Политика Путин заявил о завершении периода нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. 2,6K

Политика Голикова: нам придется жить с коронавирусной инфекцией Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что миру и России придется жить с этой инфекцией.

Общество Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24». 641

Политика Путин призвал отнестись серьезно к решениям по поддержке экономики Решения по поддержке российской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, должны быть исполнены, надо отнестись к этому серьезно, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 1

Общество Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая показатель составил 5,6%. 96

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Общество Названы самые уязвимые для коронавируса работники Самыми уязвимыми признаны охранники, далее следуют повара и водители автобусов.

Общество Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 8

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Наука Назван новый способ передачи коронавируса "Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые. 78

Общество Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая включительно, однако с сегодняшнего дня начинает действовать ряд послаблений. 21