Коронавирус

РБКРБКПутин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных. Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Путин поручил перевести оказание некоторых банковских услуг в дистанционный режим

Коммерсантъ09:04

Путин поручил разработать план по внедрению в финсектор онлайн-технологий

РИА Новости09:13

Путин поручил запланировать перевод ряда услуг банков в дистанционный режим

News.ru09:04

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

РБК09:30

Путин поручил ускорить внедрение онлайн-технологий в банковском секторе

REGNUM09:00

Путин поручил проработать план перевода некоторых услуг банков в режим онлайн

Комсомольская правда08:53

Путин поручил подготовить план перевода в дистанционный режим некоторых услуг банков

ТАСС08:38
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
2,6K
Общество

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
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Политика

11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»

Песков уточнил, что будет обсуждаться возможное продление режима «нерабочих дней» в стране после 12 мая.
Астрахань FM вчера в 11:34
5,4K
Общество

Путин подписал указ о допмерах поддержки российских семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
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Политика

Голикова: нам придется жить с коронавирусной инфекцией

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что миру и России придется жить с этой инфекцией.
Газета.Ru 10:23
Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
641
Политика

Путин призвал отнестись серьезно к решениям по поддержке экономики

Решения по поддержке российской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, должны быть исполнены, надо отнестись к этому серьезно, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:29
Экономика

Коллекторы назвали ожидаемое количество неплательщиков по кредитам

Ранее ГЛАС сообщал, что по данным Эльвиры Набиуллиной, на реструктуризацию кредитов подало около 1,4 млн россиян.
ГЛАС.RU 01:53
8
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
1
Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

РИА Новости 05:27
940
Общество

Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России

Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая показатель составил 5,6%.
Известия 10:37
96
Политика

Президент России объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего обращения к россиянам объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и поэтапном выходе из режима самоизоляции.
РИА Дагестан 10:37
99
Кино

«Союзмультфильм» выпустил свой первый 3D-мультфильм

Inc-news.ru вчера в 07:25
9
Космос

Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны

Дни24 09 мая в 11:09
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Авто

Mitsubishi подняла цены на автомобили в России

CarsWeek.ru вчера в 03:17
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Общество

Названы самые уязвимые для коронавируса работники

Самыми уязвимыми признаны охранники, далее следуют повара и водители автобусов.
Lenta.ru 09:26
Общество

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
8
Политика

Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
7
Общество

Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
2,5K
Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
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Общество

Беглов продлил режим самоизоляции в Петербурге до 31 мая

Ограничительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продлили до 31 мая.
Народные новости 09 мая в 17:25
1,1K
Общество

Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе

Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая включительно, однако с сегодняшнего дня начинает действовать ряд послаблений.
Московский комсомолец Кузбасс 08:05
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru 03:30
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Культура

Умер американский актер Джерри Стиллер

РИА Новости 07:21
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Политика

Путин заявил о непростой ситуации с безработицей в России

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:39
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Армия и оружие

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
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Фигурное катание

Хореограф Тутберидзе назвал предательством переход Трусовой к Плющенко

Sport.ru 09 мая в 01:28
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Происшествия

Воронцов попал из изолятора в хирургию

Вести.Ru 08:53
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Кино

Съемки «Аватара 2» и «Властелина колец» разрешили возобновить

Российская газета 08 мая в 11:43
Общество

Владимир Путин прекратил период нерабочих дней в России

Владимир Путин снял в России единый режим нерабочих дней. Об этом президент объявил на совещании с губернаторами и министрами.
ТВ-Енисей 09:20
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