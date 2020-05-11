Коронавирус
РБКПутин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных. Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Путин поручил проработать план перевода некоторых услуг банков в режим онлайн
Комсомольская правда08:53
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Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
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Политика
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Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
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Третьим важным условием Собянин считает полноценное медицинское обслуживание и уход за больными COVID-19.
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Вероятность распространения коронавируса будет оставаться еще долго, но надо обеспечить нормальную жизнь исходя из новой реальности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:23
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Российский электрогрузовик «Муравей» поступил в продажу
Дни24 09 мая в 05:25
Общество
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URA.Ru 09:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
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РИА Новости вчера в 18:07
Политика
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Известия Мордовии 09:22
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Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса
«Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».
Известия 11:07
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
Власти Петербурга назвали сумму штрафа за нарушение масочного режима
Власти Петербурга назвали сумму штрафа за отсутствие маски и перчаток в общественных местах.
Мойка78 вчера в 05:32
Здоровье
Названы округа-лидеры Подмосковья по количеству зараженных
Общее число заболевших составляет - 1 073 человека. В Одинцово отмечено 42 случая заражения за сутки.
Live24 06:22
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
В понедельник,11 мая, в оперативном штабе региона объявили о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 31 мая, в связи со складывающейся обстановкой.
Блокнот Волжский 10:25
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Миллионер Джанлука Вакки впервые станет отцом
Знаменитый 52-летний миллионер Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом.
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РИА Новости 04:34
Общество
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Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Армия и оружие
Бомбардировщик ВВС США пролетел у западных границ России
Американский стратегический сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer 11 мая совершил полёт вблизи российской границы в районе Балтики.
News.ru 07:44
Общество
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Вести.Ru 10:35
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Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе
Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая включительно, однако с сегодняшнего дня начинает действовать ряд послаблений.
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Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
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Вечерняя Москва вчера в 02:03
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
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В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Общество
376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
Больше 300 человек, которые готовились к параду Победы в подмосковном Алабино, оказались заражены Covid-19.
КМВ Новости 08:36
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Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова
Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
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