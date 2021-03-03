Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Президент указал кабмину совместно с Центробанком внести поправки, регулирующие порядок изменения переменных процентных ставок и сроков возврата потребительского кредита. Поручение касается и займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Срок выполнения - 15 июля.В источнике
С чего всё началось
Доклад ЦБ вышел почти сразу же, после того как президент Владимир Путин поручил
правительству и Банку России совместно разработать и внести поправки в законодательство, которые бы поменяли правила выдачи кредитов с переменными процентными ставками.
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Lenta.ruвчера в 13:20