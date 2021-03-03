Путин призвал бороться с вовлечением детей в несогласованные митинги

Ранее Кремль заявил о недопустимости вовлечения детей в несогласованные митинги в связи с акциями, прошедшими 23 и 31 января в нескольких десятках городов России в поддержку арестованного 18 января основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.