Экономика

ВедомостиВедомостиПутин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля. Они подразумевают снижение страховых взносов для российских IT-компаний с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%.
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с чего всё началось
Министерство финансов РФ по поручению президента Владимира Путина подготовило и направило
 на рассмотрение в правительство поправки о налоговом маневре для ИТ-компаний.
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