с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля. Они подразумевают снижение страховых взносов для российских IT-компаний с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%.

Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT

Политика Госдеп выразил сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии 10 июля госсовет Турции вернул собору Святой Софии статус мечети, отменив решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей.

Происшествия Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября. 1,6K

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 150

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Общество Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщает Bloomberg в субботу, 11 июля. 2

Общество Илон Маск сообщил, что пообщался с семьей академика Королева Американский предприниматель Илон Маск сообщил 10 июля, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Павловича Королева.

Футбол Златан Ибрагимович: Ибра не является игроком для Лиги Европы Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не останется в команде, если клуб не завоюет путёвку в Лигу чемпионов.

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Авто Какие авто из семейства LADA Vesta россияне покупают чаще всего В целом же, по информации «АВТОСТАТа», за шесть месяцев этого года россияне приобрели 42 615 экземпляров LADA Vesta.

Наука Швейцарские ученые уточнили механизм срабатывания венериной мухоловки Механизм срабатывания венериной мухоловки уточнили биологи из Швейцарии, статья об этом 10 июля опубликована в международном научном журнале PLOS ONE. 1

Экономика Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.

Футбол «Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.

Политика Трамп сократил тюремный срок своему экс-советнику Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему другу и бывшему советнику Роджеру Стоуну, сообщает Белый дом.

Политика Facebook может запретить политическую рекламу перед выборами в США Американская компания Facebook рассматривает возможность ввести запрет на размещение политической рекламы в своей социальной сети перед выборами президента США, которые состоятся 3 ноября.