с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля. Они подразумевают снижение страховых взносов для российских IT-компаний с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%.

Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT

Общество Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев. 111

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом. 31

Политика Эксперт предсказал РФ и Японии прекращение совместного освоения Курил Японский эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума считает, что Россия и Япония могут прекратить совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах после принятия поправок к российской Конституции по территориальной целостности.

Экономика Власти США могут отрезать Гонконг от долларов Вашингтон, 8 июля 2020, 21:43 — REGNUM Советники президента США Дональда Трампа предлагают подорвать привязку гонконгского доллара к доллару Соединенных Штатов, которая существует с 1983 года, в качестве ответной меры на принятие властями КНР поправок к закону о национальной безопасности, которые, в свою очередь, блокируют протестную активность в бывшей британской колонии. 3

Футбол В июле пройдет мини-турнир между клубами Франции и Шотландии В рамках возобновления профессионального футбола во Франции на стадионе «Парк ОЛ» состоится мини-турнир.

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении. 88

Политика Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. 3

Здоровье В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией по Сибирскому региону за последнюю неделю, с 4 по 10 июля.

Политика РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть. 11

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,6K