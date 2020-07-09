Экономика
ВедомостиПутин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля. Они подразумевают снижение страховых взносов для российских IT-компаний с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%.
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Путин поручил до 24 июля подготовить поправки в рамках налогового маневра для IT
Коммерсантъвчера в 13:38
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Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games
Представители компании Sony подтвердили информацию об инвестировании 250 миллионов долларов в Epic Games.
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Знаменитый канадский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске фильма "Человек-волк" 1941 года. Об этом пишет издание Deadline.
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Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
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Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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Экономика
США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
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Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
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Телеведущая Ксения Собчак описала способы, с помощью которых ее друзья смогли улететь из России вопреки закрытым из-за коронавируса границам страны.
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Смертность в России за май выросла на 11,9%
Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
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Общество
«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля
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Коллина призвал судей самим пересматривать повторы спорных моментов
Глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина рассказал, как, по его мнению, можно улучшить взаимодействия судей, отвечающих за ВАР, и арбитров в поле.
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Футбол
«Ной» стал обладателем Кубка Армении
В серии пенальти точнее оказались подопечные Игоря Пикущака. «Ной» завоевал Кубок Армении впервые в своей истории.
Матч ТВ 13:57
Культура
В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка
Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания вчера в 10:01
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Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Переполненные пляжи Кубани заставили россиян соскучиться по Турции
Самой частой жалобой российских туристов, отдыхающих в этом году на курортах Кубани и Крыма, стало чрезмерное число людей на городских пляжах.
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В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
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Заброшенную Half-Life 3 рассекретили
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Футбол
Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на оставшиеся матчи РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам матча 27-го тура против "Локомотива" (1:1).
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Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
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Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году
Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
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Попова сообщила о начале разработки вакцины от коронавируса для детей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире телеканала "Россия 1", что в центре "Вектор" закончились доклинические исследования вакцины от коронавируса.
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Неонатологи России ответили Бастрыкину по делу калининградских врачей
«Российское общество неонатологов» в пятницу, 10 июля 2020 года, опубликовало ответ на слова Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, высказанные им по делу калининградских врачей Сушкевич и Белой в интервью «Российской газете».
Русский Запад 07:55
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
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