RT на русскомПутин поручил подготовить поправки в законы об обработке персональных данныхВладимир Путин поручил правительству и Госдуме до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных, обеспечивающем при этом безопасность и конфиденциальность.РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин поручил ускорить подготовку поправок, разрешающих доступ компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к базам обезличенных персональных данных граждан.ТАССПрезидент раздал поручения по итогам конференции Artificial Intelligence Journey 2021 от 12 ноября.КоммерсантъОтветственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.RT на русскомЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомФАНГазета.RuИА Красная ВеснаКурьер. Среда. БердскVSE42.RUИзвестияПодробнее о событииПрезидент Путин поручил разработать способы отказа от обработки персональных данныхLenta.ruвчера в 14:10Путин поручил обеспечить возможность отказа от обработки персональных данныхИзвестиявчера в 13:37Путин поручил внести поправки о праве людей возражать против использования их данныхКоммерсантъвчера в 13:56Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным даннымРоссийская газетавчера в 13:47Путин поручил подготовить поправки в законы об обработке персональных данныхRT на русскомвчера в 14:03Путин поручил ускорить подготовку поправок о доступе к базам обезличенных данных людейТАССвчера в 13:36Президент Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным даннымРИА Новостивчера в 14:09Показать ещёОценить370Поделиться