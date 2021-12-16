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Путин поручил подготовить поправки в законы об обработке персональных данных

Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных, обеспечивающем при этом безопасность и конфиденциальность.
РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить подготовку поправок, разрешающих доступ компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к базам обезличенных персональных данных граждан.
ТАСС
Президент раздал поручения
 по итогам конференции Artificial Intelligence Journey 2021 от 12 ноября.
Коммерсантъ
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
RT на русском

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Президент Путин поручил разработать способы отказа от обработки персональных данных
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Коммерсантъвчера в 13:56
Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным
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Путин поручил подготовить поправки в законы об обработке персональных данных
RT на русскомвчера в 14:03
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ТАССвчера в 13:36
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