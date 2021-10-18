Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную комплексную экспертизу по уголовному делу о гибели мужчины в Ленинградской области и назначил процессуальную проверку в отношении следователя Владислава Мегрелова, который вел это дело, сообщается на сайте СК.
«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации», — говорится в распоряжении руководства Петербурга.