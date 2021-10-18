Будьте в Плюсе

Путин поручил подготовить предложения об отмене НДС на ремонт рыболовецких судов

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения об обнулении НДС на работы по обслуживанию и ремонту морских и рыбловецких судов.
ТАСС
С предложением отменить НДС на услуги по ремонту и обслуживаю гражданских рыболовецких судов на совещании 2 сентября выступил глава Минпромторга Денис Мантуров.
ТАСС
Министр пояснил, что сегодня основной объем ремонта рыболовецких судов приходится на Корею и Японию.
ТАСС
Д. Мантуров выразил уверенность в том, что такое решение разумно, оно не уменьшит налоговую базу, потому что сегодня данные налоги не поступают, так как все эти заказы уходят за рубеж.
РЖД-Партнер

Подробнее о событии

Путин поручил подготовить предложения об отмене НДС на ремонт рыболовецких судов
ТАССвчера в 09:44
Путин поручил подготовить предложения об отмене НДС на ремонт рыболовецких судов
РЖД-Партнервчера в 09:43
Показать все источники

Интересное

Глава СК Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную комплексную экспертизу по уголовному делу о гибели мужчины в Ленинградской области и назначил процессуальную проверку в отношении следователя Владислава Мегрелова, который вел это дело, сообщается на сайте СК.
РИА Новости19:40

С ноября в Санкт-Петербурге введут систему QR-кодов для посещения общественных мест

«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации», — говорится в распоряжении руководства Петербурга.
Известия22:20

Путин предложил выплату в один миллион рублей за третьего ребенка на Дальнем Востоке

Владимир Путин предложил выплачивать семьям из Дальневосточного федерального округа по миллиону рублей за рождение третьего ребенка или последующих детей, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новостивчера в 11:14

На Первом канале выходит премьера сериала «Алиби» со Стычкиным, Сутуловой и Трибунцевым

В понедельник, 18 октября, Первый канал начинает показывать новый детективный сериал «Алиби» про то, как автор сценариев подрабатывает тем, что составляет алиби для своих клиентов.
TV Magвчера в 04:17