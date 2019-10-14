с чего всё началось

До 1 февраля 2020 года Путин поручил правительству подготовить предложения по обеспечению домохозяйств и организаций на Дальнем Востоке широкополосным доступом к интернету, включая труднодоступные районы.

Армия и оружие Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Происшествия Трех кошек спасли после частичного обрушения в жилом доме в Приморье Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка.

ЖКХ В России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ Правительство России планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщают 15 октября «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на документ.

Армия и оружие Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Политика Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Политика Politico (США): Путин меняет тон риторики касательно Украины (Politico) Целевая аудитория Удивившие многих комментарии Путина стали свидетельством оттепели в отношениях между двумя бывшими советскими республиками, начавшейся после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского, 41-летнего бывшего комедийного актера.

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Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

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