Экономика
ИнтерфаксПутин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока
До 1 февраля 2020 года Путин поручил правительству подготовить предложения по обеспечению домохозяйств и организаций на Дальнем Востоке широкополосным доступом к интернету, включая труднодоступные районы.
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Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Экспресс газета 03:49
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 05:22
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Футбол
«Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»
Новым тренером вратарей московского "Спартака" станет Макс Урванчки, который покинул клуб второй бундеслиги "Эрцгебирге".
Российская газета 07:19
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 00:00
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Кино
«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём
Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro 03:29
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
Токены могут выйти на биржу и до решения конфликта с властями США: сумма инвестиций со стороны американских граждан не столь велика, говорит сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис.
BFM.ru 12 октября в 15:58
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка
Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
KM.ru 03:20
Культура
Драмтеатр Достоевского планируют перестроить внутри
Новгород.ру 07:39
Происшествия
Пожар на станции метро «Выставочная» в Москве потушили
Возгорание в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:30
Общество
Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы
Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
78.ru вчера в 10:43
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика
Греческая православная церковь признала автокефалию УПЦ
12 октября чрезвычайный совет епископов Греческой православной церкви провел внеочередное заседание и принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).
Госновости 05:16
Политика
В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в «нормандском формате»
В Кремле исключают обсуждение темы Крыма в "нормандском формате", как это предложил президент Украины Владимир Зеленский, этот вопрос закрыт, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
Политика
«Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии
Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.
Газета.Ru 07:12
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.
RT на русском 06:52
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Общество
Москвичей предупредили о начале предзимья
РИАМО – 13 окт. В Москве наступает метеорологический сезон предзимье, ожидается понижение температуры, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 04:03
Культура
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Южнокорейская актриса и певица и экс-участница K-pop коллектива f(x) Чхве Чжин Ри была обнаружена мертвой в своей доме около Сеула.
ТК Звезда 07:18
Политика
«Оппозиционная платформа» потребовала отставки премьера Украины
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленной отставки премьера Украины Алексея Гончарука из-за того, что он посетил мероприятие, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
РИА Новости 06:52
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54