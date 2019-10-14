До 1 февраля 2020 года Путин поручил правительству подготовить предложения по обеспечению домохозяйств и организаций на Дальнем Востоке широкополосным доступом к интернету, включая труднодоступные районы.

Происшествия Мэр Абакана погиб в автокатастрофе От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.

Политика Партии Качиньского не удалось удержать большинство в Сенате Польши Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.

Происшествия Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Политика Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.

Политика Украинские националисты вышли на марш в Киеве В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Армия и оружие СМИ сообщили о наступлении ВС Турции на сирийский Манбидж К 14 октября турецкое минобороны сообщило о нейтрализации 550 человек, которых Анкара считает террористами.

Армия и оружие Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине? На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.

Происшествия Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.

Экономика Минфин подготовил снижающие профицит поправки в бюджет-2019 Минфин РФ подготовил поправки в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, в случае их принятия, профицит главного финансового документа страны сократится на 0,3% ВВП.

Экономика Издатель Forbes решил подать иск к «Сафмару» Издатель Forbes компания «АС РУС МЕДИА» подает иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщается на сайте журнала.

Энергетика Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.

Политика Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Хоккей Мошенник обманул семью юного хоккеиста более чем на $20 тысяч Мошенник обманул семью юного хоккеиста более чем на $20 тысяч, пообещав родителям мальчика трудоустройство в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Происшествия Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Умерла бывшая участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, сообщает Japantimes со ссылкой на полицию.

Политика Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.

Футбол УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.