Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока

Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".
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Программа развития Дальнего Востока будет подготовлена по поручению Путина

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Православные христиане празднуют Покров

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Коммерсантъ вчера в 13:44
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СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

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Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
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Учёные пытаются найти сигнал из Вселенной возрастом 12 миллиардов лет

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Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
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Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе

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