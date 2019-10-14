Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПутин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока

Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Кабмин разработает систему преференций для инвесторов, реализующих туристические проекты в ДФО

Парламентская газетавчера в 14:22

Путин поручил кабмину доработать проект нацпрограммы развития Дальнего Востока

ТАССвчера в 13:33

Поворот на Восток

МИР 24вчера в 03:24

Путин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока

Интерфаксвчера в 07:00

Путин поручил правительству подготовить программу развития Дальнего Востока

Финмаркетвчера в 06:58

Путин поручил доложить о продлении срока сниженных энерготарифов в ДФО

РИА Новостивчера в 07:34

Путин поручил разработать нацпрограмму для ДФО

EastRussiaвчера в 08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон
Хоккей

Овечкин признан 3-й звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»

Sport24.ru вчера в 20:43
Футбол

Швеция – Испания: аналитики прогнозируют победу гостей

Отечественные аналитики (32%) предпочтение в предстоящем матче отдают гостям, и лишь малый процент экспертов фаворитами считает хозяев поля.
ODDS.ru вчера в 02:21
Культура

Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 00:30
Футбол

Хавбек сборной Украины: «Арбитр делал все, что говорил Роналду. Это самый перепуганный судья»

По мнению хавбека, арбитр встречи необоснованно прислушивался к претензиям лидера португальцев Криштиану Роналду.
Матч ТВ вчера в 21:16
Происшествия

В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье

Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском вчера в 19:44
Общество

В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП

RT на русском 00:14
Технологии

«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy

Коммерсантъ вчера в 13:29
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Гаджеты

Представлен «убийца Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой

Китайский бренд Realme представил сегодня в Пекине новый флагманский смартфон — X2 Pro.
Ferra вчера в 23:12
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России

Газета DAILY вчера в 14:14
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Происшествия

Читинец зарезал жену на глазах у детей

Вести.Ru вчера в 08:32
Армия и оружие

NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными

США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Ведомости 13 октября в 21:11
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у активистов штаба Навального

Сегодня, 15 октября, в Екатеринбурге к активистам штаба Алексея Навального рано утром пришли с обысками силовики.
АН Между строк 00:57
Политика

Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен «дожимать» Россию

Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 11:40
Хоккей

Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун

Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс вчера в 07:57
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

WMJ.ru вчера в 08:36
Общество

Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Lenta.ru вчера в 21:03
Политика

У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество

Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни

Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Стерлеград 13 октября в 11:30
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии Бориса Моисеева

News.ru вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой

Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru вчера в 08:19
Происшествия

По «делу 27 июля» задержали еще четверых

14 октября Следственный комитет РФ на своем сайте сообщил о четверых задержанных по подозрению в причинении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время несогласованной акции 27 июля в Москве.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Происшествия

В Кемерове ребёнок полгода ходил с кисточкой для рисования в голове

Stoboy.ru вчера в 02:17
Футбол

Наставник сборной Англии прокомментировал расистский скандал в Софии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался в ужасе от расистского скандала, случившегося во время матча квалификации чемпионата Европы – 2020 против Болгарии в Софии.
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Lenta.ru 13 октября в 21:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное