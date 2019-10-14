Общество
ИнтерфаксПутин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока
Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".
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Кабмин разработает систему преференций для инвесторов, реализующих туристические проекты в ДФО
Парламентская газетавчера в 14:22
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон
Хоккей
Овечкин признан 3-й звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»
Sport24.ru вчера в 20:43
Футбол
Швеция – Испания: аналитики прогнозируют победу гостей
Отечественные аналитики (32%) предпочтение в предстоящем матче отдают гостям, и лишь малый процент экспертов фаворитами считает хозяев поля.
ODDS.ru вчера в 02:21
Культура
Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов
Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 00:30
Футбол
Хавбек сборной Украины: «Арбитр делал все, что говорил Роналду. Это самый перепуганный судья»
По мнению хавбека, арбитр встречи необоснованно прислушивался к претензиям лидера португальцев Криштиану Роналду.
Матч ТВ вчера в 21:16
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском вчера в 19:44
Общество
В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП
RT на русском 00:14
Технологии
«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
Коммерсантъ вчера в 13:29
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Гаджеты
Представлен «убийца Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой
Китайский бренд Realme представил сегодня в Пекине новый флагманский смартфон — X2 Pro.
Ferra вчера в 23:12
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Газета DAILY вчера в 14:14
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru вчера в 08:32
Армия и оружие
NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными
США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Ведомости 13 октября в 21:11
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
В Екатеринбурге силовики проводят обыски у активистов штаба Навального
Сегодня, 15 октября, в Екатеринбурге к активистам штаба Алексея Навального рано утром пришли с обысками силовики.
АН Между строк 00:57
Политика
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен «дожимать» Россию
Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 11:40
Хоккей
Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс вчера в 07:57
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Шоу-бизнес
Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева
WMJ.ru вчера в 08:36
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Lenta.ru вчера в 21:03
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни
Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Стерлеград 13 октября в 11:30
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии Бориса Моисеева
News.ru вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой
Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru вчера в 08:19
Происшествия
По «делу 27 июля» задержали еще четверых
14 октября Следственный комитет РФ на своем сайте сообщил о четверых задержанных по подозрению в причинении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время несогласованной акции 27 июля в Москве.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Происшествия
В Кемерове ребёнок полгода ходил с кисточкой для рисования в голове
Stoboy.ru вчера в 02:17
Футбол
Наставник сборной Англии прокомментировал расистский скандал в Софии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался в ужасе от расистского скандала, случившегося во время матча квалификации чемпионата Европы – 2020 против Болгарии в Софии.
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Lenta.ru 13 октября в 21:21