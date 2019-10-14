Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока

До 1 февраля 2020 года Путин поручил правительству подготовить предложения по обеспечению домохозяйств и организаций на Дальнем Востоке широкополосным доступом к интернету, включая труднодоступные районы.
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Кабмин разработает систему преференций для инвесторов, реализующих туристические проекты в ДФО

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В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Сурков ранее назвал путинизм «глобальным политическим лайфхаком» и призвал исследовать его как «действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями».
РБК 07:21
Экономика

«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru 05:52
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
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Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
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Тедеско в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»

Газета.Ru 03:16
Общество

Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок

Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
РБК 10:19
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На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

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В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении спортсмена до смерти

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Москва встретила Покров день аномальным теплом

Если на Покров холодно и дует северный ветер, то она будет суровой, а если тепло – то мягкой.
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Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
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Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ

Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий.
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Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru 15:11
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

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УАЗ поднял цены на все свои модели

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Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.
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Илья Древнов впервые высказался о разводе с Марией Порошиной

Актёр Илья Древнов впервые прокомментировал свой развод с Марией Порошиной.
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Ракитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич шёл пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS.
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МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
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Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
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