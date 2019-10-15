с чего всё началось

Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".

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Происшествия Следователи научились устанавливать личности людей в масках Следственный комитет России начал применять технологии, позволяющие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и объемной одеждой, передает "Интерфакс".

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