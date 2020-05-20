Политика
ИзвестияПутин поручил подготовить решения по эффективной логистике сельхозпродукции
«Прошу правительство вместе с РЖД, с российскими производителями мяса, овощей подготовить решения по эффективной транспортировке этих товаров из центральной части России и из Сибири на Дальний Восток страны», — заявил глава глава государства на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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Путин поручил подготовить решения по транспортировке продукции АПК на Дальний Восток
Интерфакс - Россия09:32
Путин: нужны решения по эффективной транспортировке продуктов по территории РФ
Будущее России. Национальные проекты08:46
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Политика
Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми.
РИА Новости 08:21
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Путин поручил подготовить меры поддержки фермеров
Президент России Владимир Путин поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:11
Происшествия
Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет
Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
Российская газета 09:18
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Политика
Создавая сеть биолабораторий вокруг РФ, Америка пропустила коронавирус
Еще больше вопросов возникает при попытке отыскать корни новой заразы: эксперты разных стран предполагают, что появление COVID-19 носит искусственный характер, что может говорить о фатальной ошибке ученых, пытавшихся создать биооружие в одной из лабораторий Уханя.
Собеседник 08:39
Общество
Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов
Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
ТАСС 05:42
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете
Как известная, любимая многими, актриса Наталья Назарова, которая снималась с самыми завидными мужчинами страны, сейчас доживает свой век.
Территория новостей 00:22
Общество
Сергея Удальцова задержали за нарушение самоизоляции
Московский Комсомолец 07:47
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Путешествия
Турция откроет границы для российских туристов
Авиасообщение Турции с другими государствами откроют 20 мая. С этой даты посетить турецкие курорты смогут люди, направляющиеся на лечение.
Городовой 04:06
Общество
С 25 мая в Красноярском крае начнут работать парикмахерские
С 25 мая в Красноярском крае разрешат работать парикмахерским, косметическим салонам и салонам красоты.
Gig26.ru 08:57
Интернет
Facebook запустила сервис создания онлайн-магазинов Facebook Shops
Facebook Shops является полностью бесплатным, и через него предприниматель в Facebook или в Instagram в специальном разделе «бизнес» может открыть магазин для продажи через интернет.
Astera 07:13
Фигурное катание
Загитова получила водительское удостоверение
РИА Новости 10:02
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам.
Пульс Хакасии вчера в 12:17
Космос
Испытан графеновый парус для путешествий к другим звёздам
Учёные испытали парус из графена, предназначенный для космических кораблей. Испытания проходили в вакууме и невесомости.
Вести.Ru 10:02
Происшествия
США задержали помогавших экс-главе Nissan Гону бежать из Японии
Власти США задержали двух человек, которые помогли экс-главе Nissan Карлосу Гону бежать из Японии, передает Reuters со ссылкой на материалы суда в Вустере (штат Массачусетс).
Rambler News Service 09:35
Общество
В Омской области режим самоизоляции продлили до лета
Сегодня, 20 мая, региональный оперштаб по коронавирусу принял решение о продлении режима самоизоляции в Омской области – он установлен до 3 июня.
РИА ОмскИнформ 09:46
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 09:23
Экономика
Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс
"Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в Налоговый кодекс, их цель - снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
РИА Новости 06:33
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова: «Дочь попала в проект на общих основаниях»
Съемки для актрисы стали запоминающимися еще и тем, что на одной площадке с ней работала дочь Лера.
StarHit.ru вчера в 14:00
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
Интерфакс 06:57
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня вчера в 01:11