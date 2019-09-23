Экономика
RT на русскомПутин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
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Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
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Деловая программа Нефти и газа Сахалина всегда сосредоточена на важнейших задачах, стоящих в настоящий момент перед нефтегазовой отраслью Дальнего Востока и России в целом.
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Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
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Политика
Трамп поставил ультиматум Европе из-за помощи Украине
Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, сообщив о своем решении блокировать выделение помощи Украине.
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Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
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Джонсон назвал свою политику в отношении России «очень позитивной»
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Взгляд.ру 17:55
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«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Кино
Константин Богомолов снимет Ксению Собчак в сериале про маньяка
View this post on Instagram Впереди длинный путь.🎥 A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on Sep 23, 2019 at 2:27am PDT По информации портала Kinopoisk.ru, в основу сценария многосерийной ленты Богомолова легла реальная история Михаила Попкова, "ангарского маньяка".
Газета Metro 02:23
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform 13:28
Политика
«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам
Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 18:04
Политика
Песков объяснил отношение Путина к либеральной идее
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее.
News.ru 11:47
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
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Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
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Политика
Полиция получила право объявлять гражданам предостережение
Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
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Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
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Шоу-бизнес
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
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Интернет
Названы самые небезопасные и распространенные пароли
Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
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