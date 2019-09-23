Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Гаджеты Facebook покупает стартап по управлению компьютером силой мысли Как сообщает Bloomberg, базирующаяся в Нью-Йорке компания разрабатывает ПО, позволяющая людям управлять компьютерами с помощью разума.

Футбол Месси стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019.

Экономика На конференцию «Нефть и газ Сахалина» приехали специалисты из 20 стран Деловая программа Нефти и газа Сахалина всегда сосредоточена на важнейших задачах, стоящих в настоящий момент перед нефтегазовой отраслью Дальнего Востока и России в целом.

Политика Украина назвала главную ошибку Зеленского в отношениях с Россией Владимир Зеленский назначил на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко. Человека, с которым не будет говорить Москва.

Политика Лавров расскажет Генассамблее ООН о невыдаче виз со стороны США Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявит о невыдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН с ее трибуны.

Политика Трамп поставил ультиматум Европе из-за помощи Украине Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, сообщив о своем решении блокировать выделение помощи Украине.

Политика Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.

Кино Константин Богомолов снимет Ксению Собчак в сериале про маньяка View this post on Instagram Впереди длинный путь.🎥 A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on Sep 23, 2019 at 2:27am PDT По информации портала Kinopoisk.ru, в основу сценария многосерийной ленты Богомолова легла реальная история Михаила Попкова, "ангарского маньяка".

Армия и оружие В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира» В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».

Политика «Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.

Политика Песков объяснил отношение Путина к либеральной идее Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее.

Происшествия Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.

Политика Полиция получила право объявлять гражданам предостережение Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.