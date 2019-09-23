Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru вчера в 08:20
Музыка
Суд вернул в Минкульт дело за мат на ростовском концерте «Ленинграда»
Мировой суд вернул заявителю административное дело, которое было возбуждено в отношении организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону за нецензурную лексику во время выступления.
News.ru вчера в 15:35
Происшествия
СМИ узнали о выплате компенсаций семьям жертв катастроф Boeing 737 MAX
Американский авиапроизводитель Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
Известия 00:34
Политика
Россия оплатит модернизацию армии Абхазии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о соглашении между Россией и Абхазией о финансировании модернизации абхазской армии.
DixiNews вчера в 04:17
Спорт
РУСАДА: Агентство сегодня полностью соответствует кодексу WADA
Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что российское агентство на сегодняшний день соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) полностью и этому есть подтверждение.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Армия и оружие
Войска США в Польше позволят избежать войн, заявил Дуда
Политика Сегодня вчера в 19:02
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Экономика
РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Коммерсантъ вчера в 18:52
Футбол
Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»
«Монако» огласил заявку на матч против «Ниццы» в рамках 7-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU вчера в 22:56
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
REGNUM вчера в 19:22
Экономика
Названа самая большая угроза для мировой экономики
Самая большая угроза для мировой экономики состоит в препятствиях торговле.
Lenta.ru 00:07
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
В Петербурге на станции "Площадь Александра Невского" пассажир упал на пути перед идущим поездом.
Российская газета вчера в 17:41
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Экономика
АКРА присвоило России рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Стране присвоен долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ААА (максимальный уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом в иностранной и национальной валютах.
Реальное время вчера в 09:28
Гаджеты
В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал приём предзаказов на мини-смартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру вчера в 12:53
Здоровье
Более 700 тыс. москвичей сделали прививки от гриппа
Более 700 тыс. человек в Москве сделали прививки от гриппа с момента старта кампании по вакцинации 4 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.
РБК 01:28
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Экономика
Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора
С 2016 года гендиректором ЯТЭК был Рубен Геворкян.
РБК вчера в 16:27
Экономика
Беглый экс-сенатор Ямала за год в Великобритании разбогател на 5,6 млрд рублей
«К моменту переезда Ананьева в Великобританию, Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited были должны кредиторам 77 млрд рублей, причем большую часть этой суммы им предстояло выплатить за 12 месяцев», — пишут «Открытые медиа».
URA.Ru вчера в 04:56
Здоровье
Терапевт назвал хронические заболевания, которые обостряет холод
Профессор РНИМУ имени Николая Пирогова, доктор медицинских наук Александр Карабиненко констатировал, что чаще всего холод в Москве инициирует простудные заболевания: всевозможные ОРВИ, ангину.
Вечерняя Москва вчера в 11:32
Общество
Татарстан вошел в десятку регионов РФ с самым большим числом студентов
Татарстан же вошел в десятку регионов, куда чаще всего направляются 18-летние из этих регионов, передает «Коммерсантъ» .
БИЗНЕС Online 00:28
Общество
Немецкий суд признал похмелье болезнью
Суд признал, что болезнью называется любое нарушение в работе организма и похмелье относится к таковым, его сопровождают головные боли, тошнота, слабость.
Life.ru вчера в 16:54
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Общество
Назван самый популярный спиртной напиток в РФ
Пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком.
REGNUM 01:23
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Общество
Крах Thomas Cook вызвал веерное падение акций турфирм по всему миру
Согласно прогнозу британской прессы, в результате краха компании работу потеряют около 20 тыс. человек по всему миру, в том числе порядка 9 тыс. - в самой Великобритании, ведь туроператор имеет по всей стране разветвлённую сеть собственных турагентств по продаже путевок, насчитывающей 563 офиса.
Турпром вчера в 02:39