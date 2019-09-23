Экономика

РБКРБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

На Дальнем Востоке молодые семьи ждут условия 2-процентной ипотеки

REGNUM00:04

В Приморье назначили оператора программы льготной ипотеки под 2%

ТАССвчера в 22:59

Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО

РИА Новостивчера в 03:20

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

РБКвчера в 07:08

Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

Lenta.ruвчера в 03:57

Кабмин подготовит поправки по ипотеке для молодых семей в ДФО под 2%

РЕН ТВвчера в 03:25

Путин подписал ряд поручений по развитию Дальнего Востока

RT на русскомвчера в 12:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 01:39, Вашингтон
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем

News.ru вчера в 08:20
Музыка

Суд вернул в Минкульт дело за мат на ростовском концерте «Ленинграда»

Мировой суд вернул заявителю административное дело, которое было возбуждено в отношении организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону за нецензурную лексику во время выступления.
News.ru вчера в 15:35
Происшествия

СМИ узнали о выплате компенсаций семьям жертв катастроф Boeing 737 MAX

Американский авиапроизводитель Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
Известия 00:34
Политика

Россия оплатит модернизацию армии Абхазии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о соглашении между Россией и Абхазией о финансировании модернизации абхазской армии.
DixiNews вчера в 04:17
Спорт

РУСАДА: Агентство сегодня полностью соответствует кодексу WADA

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что российское агентство на сегодняшний день соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) полностью и этому есть подтверждение.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Армия и оружие

Войска США в Польше позволят избежать войн, заявил Дуда

Политика Сегодня вчера в 19:02
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости вчера в 07:25
Экономика

РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Коммерсантъ вчера в 18:52
Футбол

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

«Монако» огласил заявку на матч против «Ниццы» в рамках 7-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU вчера в 22:56
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Политика

Мадуро объявил о визите в Россию

REGNUM вчера в 19:22
Экономика

Названа самая большая угроза для мировой экономики

Самая большая угроза для мировой экономики состоит в препятствиях торговле.
Lenta.ru 00:07
Происшествия

В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена

В Петербурге на станции "Площадь Александра Невского" пассажир упал на пути перед идущим поездом.
Российская газета вчера в 17:41
Технологии

Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Экономика

АКРА присвоило России рейтинг "А-" со стабильным прогнозом

Стране присвоен долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ААА (максимальный уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом в иностранной и национальной валютах.
Реальное время вчера в 09:28
Гаджеты

В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100

В сети магазинов МТС стартовал приём предзаказов на мини-смартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру вчера в 12:53
Здоровье

Более 700 тыс. москвичей сделали прививки от гриппа

Более 700 тыс. человек в Москве сделали прививки от гриппа с момента старта кампании по вакцинации 4 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.
РБК 01:28
Кино

В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Экономика

Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора

С 2016 года гендиректором ЯТЭК был Рубен Геворкян.
РБК вчера в 16:27
Экономика

Беглый экс-сенатор Ямала за год в Великобритании разбогател на 5,6 млрд рублей

«К моменту переезда Ананьева в Великобританию, Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited были должны кредиторам 77 млрд рублей, причем большую часть этой суммы им предстояло выплатить за 12 месяцев», — пишут «Открытые медиа».
URA.Ru вчера в 04:56
Здоровье

Терапевт назвал хронические заболевания, которые обостряет холод

Профессор РНИМУ имени Николая Пирогова, доктор медицинских наук Александр Карабиненко констатировал, что чаще всего холод в Москве инициирует простудные заболевания: всевозможные ОРВИ, ангину.
Вечерняя Москва вчера в 11:32
Общество

Татарстан вошел в десятку регионов РФ с самым большим числом студентов

Татарстан же вошел в десятку регионов, куда чаще всего направляются 18-летние из этих регионов, передает «Коммерсантъ» .
БИЗНЕС Online 00:28
Общество

Немецкий суд признал похмелье болезнью

Суд признал, что болезнью называется любое нарушение в работе организма и похмелье относится к таковым, его сопровождают головные боли, тошнота, слабость.
Life.ru вчера в 16:54
Политика

Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Общество

Назван самый популярный спиртной напиток в РФ

Пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком.
REGNUM 01:23
Футбол

Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Общество

Крах Thomas Cook вызвал веерное падение акций турфирм по всему миру

Согласно прогнозу британской прессы, в результате краха компании работу потеряют около 20 тыс. человек по всему миру, в том числе порядка 9 тыс. - в самой Великобритании, ведь туроператор имеет по всей стране разветвлённую сеть собственных турагентств по продаже путевок, насчитывающей 563 офиса.
Турпром вчера в 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное