Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. Для этого нужно создать рабочую группу.
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Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу

РБК09:40

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

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Путин поручил поэтапно завершить газификацию регионов в 2024-2030 годах

ТАСС10:18

Путин поручил Сечину координировать работу по завершению газификации в России

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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Российская газета09:29

Путин поручил завершить газификацию

Газета.Ru09:13

Путин поручил завершить газификацию до 2030 года

Комсомольская правда09:05
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Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
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