Политика
Российская газетаПутин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. Для этого нужно создать рабочую группу.
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Путин поручил Сечину координировать работу по завершению газификации в России
Rambler News Service14:26
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Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
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Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
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НХЛ рассказала о новом формате плей-офф Кубка Стэнли
Турнир стартует с квалификационного раунда, где примут участие 16 команд, которые сыграют серии до трёх побед, а также начнётся групповой этап для определения посева клубов в плей-офф для каждой конференции.
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РИА Новости вчера в 02:30
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Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
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Космос
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Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в «чипизации»
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил сторонникам различных конспирологических теорий о появлении коронавирусной инфекции и «чипизации» людей при помощи вакцины от COVID-19.
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Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
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В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
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18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
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Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
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NewInform 06:17