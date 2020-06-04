Политика
Российская газетаПутин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. Для этого нужно создать рабочую группу.
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Шоу-бизнес
Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом
RuNews24.ru 02:24
Происшествия
За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников
Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова пояснила, что дело о взяточничестве расследуется по части 6 статьи 290 ("Получение взятки"), части 5 статьи 291 ("Дача взятки") и части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России ("Посредничество во взяточничестве").
Вести.Ru 12:54
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Общество
Владелец русского ресторана в США сообщил о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) рассказал в Instagram, как вместе с сотрудниками и друзьями защищает свой бизнес от участников беспорядков.
РБК 02 июня в 16:54
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Политика
В ходе акций протеста в США пострадали 114 правоохранителей
В результате акций протеста в США с субботы пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 госпитализированы, сообщил генпрокурор Уильям Барр.
РИА Новости 13:46
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Здоровье
ГКБ №8 в Иванове перепрофилируют для работы с COVID-больными
Напомним, к сегодняшнему дню в регионе развернули 809 коек для больных коронавирусом. инфекцией.
Кстати.News 13:04
Наука
Разработан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии
Удалось создать новый антибиотик, который уничтожает любые бактерии.
ToDay News Ufa 11:18
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Политика
Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье
Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
Газета.Ru 10:02
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Технологии
Названы опасные приложения для Android-смартфонов
Об опасных приложениях стало известно из Telegram-канал SecAtor, где отмечается, что в названных приложениях есть относительно новый вредонос Joker.
Astera 04:58
Здоровье
Швеция снимет ограничения на поездки внутри страны
Агентство здравоохранения Швеции с 13 июня отзывает рекомендации избегать поездок внутри страны, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе пресс-конференции в четверг.
РИА Новости 10:03
Политика
Лукашенко назначил Головченко новым премьер-министром Белоруссии
Новым премьер-министром Белоруссии назначен Роман Головченко, сообщает агентство БелТА.
Политическая Экспертиза 04:26
Авто
Внедорожник Toyota Fortuner обновился
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня 01:24
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Космос
«Хаббл» нашел намеки на раннее появление первых звезд Вселенной
Орбитальный телескоп "Хаббл" не нашел внутри древнейших галактик Вселенной, которые сформировались через 500 млн лет после Большого взрыва, звезд, которые состоят из чистого водорода и гелия.
ТАСС Наука 07:07
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
Общество
После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда
Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
Вести.Ru 10:55
Гаджеты
Nokia представила свой новый телевизор с 4K и звуком от JBL
Как стало известно, буквально сегодня Nokia представила свой новый телевизор с 4K и звуком от JBL под названием Nokia Smart TV (маркировка 43CAUHDN).
Ferra 09:45
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Общество
В Швеции ищут сотрудника для включения света за 2300 долларов в месяц
Как сообщает sverigesradio.se, художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю ищут человека, который будет включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня на строящейся станции Корсвеген в городе Гетеборг.
Ivbg.ru 13:15
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Общество
МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
Наука
Первая китайская вакцина: результаты есть, но нечеткие
Испытания продолжатся в самом Китае и в Канаде Китайская компания CanSino Biologics 16 марта стала первой в мире компанией, которая начала клиническое исследование вакцины против SARS-CoV-2.
Коммерсантъ Наука 11:22