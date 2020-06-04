Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. Для этого нужно создать рабочую группу.
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Путин поручил подключать граждан к газу не за их счет

Коммерсантъ10:20

Путин дал поручение по срокам завершения газификации в России

Rambler News Service09:58

Путин поручил завершить газификацию

Газета.Ru09:13

Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу

РБК09:40

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Российская газета09:29

Путин поручил Сечину устранить «последнюю милю» в газификации

РИА Новости10:55

Путин поручил завершить газификацию до 2030 года

Комсомольская правда09:05
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Происшествия

Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова

В четверг 235-й гарнизонный военный суд Москвы продлил на три месяца арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Жильцова.
РИА Новости 12:09
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
282
Гаджеты

Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra подешевели в России

В среднем, скидки на модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доходят до 10 тыс. рублей, что не может не радовать.
The GEEK 09:59
1
Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
109
Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
238
Общество

Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов

В Кемеровской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, принимать подопечных смогут детские сады, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 4 июня.
Известия 08:52
9
Политика

Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», – сообщило агентство «БелТА».
Взгляд.ру 04:26
194
Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
1K
Общество

Жителей России ожидают две сокращенные недели в июне

"Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru 03:08
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Здоровье

В 8-й ивановской горбольнице развернут 200 COVID-коек

Напомним, что сегодня утром на брифинге с журналистами Артур Фокин сообщил, что свободных COVID-коек в регионе на сегодняшний день остается 65, и что при необходимости будут развернуты дополнительные койки.
IvanovoNews 11:13
Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
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Культура

Образ Волка из новых серий «Ну, погоди!» опубликовали в сети

Говорит Москва 07:46
17
Происшествия

В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Российская газета вчера в 04:08
2,4K
Политика

МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 10:04
18
Общество

Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи

Интерфакс 08:13
33
Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
1,1K
Общество

Фетисов: «Слава богу, что дочь учится в Америке»

Ruposters.ru 11:02
65
Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
278
Кино

Сериал «Чернобыль» получил больше всего номинаций на премию BAFTA

На втором месте по числу номинаций на премию BAFTA располагается сериал «Корона», а затем комедийный проект «Дрянь».
iReactor 07:11
9
Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
1,5K
Игры

DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?

Игромания.ру 09:51
Космос

В корабле Маска Crew Dragon обнаружили российские детали

В космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, обнаружили российские детали, рассказал в беседе с РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Live24 00:16
2,2K
Армия и оружие

Для украинских военных ввели два новых звания

В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания.
ГЛАС.RU 11:02
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
179
Общество

На Кубани продлили карантинный режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
1,9K
Шоу-бизнес

Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
1
Политика

Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами

С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия 07:17
18
Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
94
Происшествия

Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения

В ведомстве полным ходом продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, рассказала "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Российская газета 11:17
8
Общество

Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

Дни24 вчера в 11:24
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