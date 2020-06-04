Политика
Российская газетаПутин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. Для этого нужно создать рабочую группу.
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Путин поручил Сечину координировать работу по завершению газификации в России
Rambler News Service14:26
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