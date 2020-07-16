с чего всё началось

Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин.

Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году

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