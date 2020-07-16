Политика
Общероссийский Народный ФронтПутин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году
Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании по федеральному бюджету поставил задачу полностью восстановить рынок труда, пострадавший в результате ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, до конца этого года, сообщается на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«И сейчас самая главная наша задача экономической политики — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи», — приводит слова Путина сайт Кремля.Телеканал 360°07:31
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Происшествия
В Воронежской области в аварии с автобусом погибли два человека
Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, 16 июля 2020, 17:08 — REGNUM Два человека погибли, один ранен в результате аварии с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области 16 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 10:08
Политика
МИД РФ назвал «туманным» заявление Лондона о вмешательстве в выборы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова главы британского МИД Доминика Рааба о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году - туманны и противоречивы.
Газета.Ru 10:28
Политика
В Германии призвали снова обсуждать вступление России в НАТО
Возможность вступления России в НАТО стоит снова обсуждать, как это было в 90-х годах.
Lenta.ru 09:59
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи
Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor 07:41
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Футбол
Экс-скаут лондонского «Арсенала»: «Если „Спартак“ решит отдать Тиля в аренду, лучший вариант — АЗ»
Павел Кучеров, экс-скаут лондонского «Арсенала» и «Эвертона», поделился мнением о будущем полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.
Матч ТВ 11:45
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее.
53 новости 02:35
Общество
Источник: гражданин Чехии, с которым общался Сафронов, работает в спецслужбах
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил ТАСС в четверг источник в разведывательном сообществе.
ТАСС 11:50
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Единоборства
Российский боец Петр Ян вернулся в Екатеринбург с поясом чемпиона UFC
Двенадцатого июля Петр Ян победил Жозе Алдо, отправив в нокдаун, и завоевал чемпионский пояс UFC. Встреча проходила в столице ОАЭ.
CT news 07:33
Игры
Стали известны первые участники игровой выставки gamescom 2020
Ранее стало известно, что 28 августа в рамках выставки впервые пройдет EuroPlay Games Contest — фестиваль, представленный организаторами как «игровое Евровидение» для инди-разработчиков.
CyberSport.ru 04:31
Транспорт
Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора
Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
Ведомости 00:49
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Экономика
АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств
По словам главы АТОР, пока спросом пользуются только путешествия по России, но далеко не все турагентства умеют продавать такие туры.
РБК 11:44
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Происшествия
В Судаке главу городской полиции задержали по делу о взятке
В Судаке сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму вместе со специалистами оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального МВД задержали по подозрению во взяточничестве начальника и исполняющего обязанности замначальника местного отдела внутренних дел.
Российская газета 10:10
Экономика
США продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ»
Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
РИА Новости 10:39
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Накануне ЕЭК определила полный список подержанных запчастей, которые запрещено использовать повторно.
Новые автомобили вчера в 22:48
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Технологии
В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
По данным сетевика, из всего меню посетители активнее всего заказывают крылышки.
Live24 07:37
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Шоу-бизнес
Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты
Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской.
NewInform 03:53
Общество
В Москве начались задержания участников акции в защиту фигурантов «Нового величия»
В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия».
Ведомости 11:56
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25