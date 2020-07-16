с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании по федеральному бюджету поставил задачу полностью восстановить рынок труда, пострадавший в результате ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, до конца этого года, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году

Происшествия В Воронежской области в аварии с автобусом погибли два человека Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, 16 июля 2020, 17:08 — REGNUM Два человека погибли, один ранен в результате аварии с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области 16 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. 1

Политика МИД РФ назвал «туманным» заявление Лондона о вмешательстве в выборы Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова главы британского МИД Доминика Рааба о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году - туманны и противоречивы.

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 55

Политика Памфилова допустила перенос единого дня голосования Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней. 534

Общество ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж» Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены. 426

Футбол Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее. 6

Общество Источник: гражданин Чехии, с которым общался Сафронов, работает в спецслужбах Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил ТАСС в четверг источник в разведывательном сообществе.

Происшествия СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 653

Игры Стали известны первые участники игровой выставки gamescom 2020 Ранее стало известно, что 28 августа в рамках выставки впервые пройдет EuroPlay Games Contest — фестиваль, представленный организаторами как «игровое Евровидение» для инди-разработчиков.

Космос Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.

Экономика АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств По словам главы АТОР, пока спросом пользуются только путешествия по России, но далеко не все турагентства умеют продавать такие туры.

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 1K

Происшествия В Судаке главу городской полиции задержали по делу о взятке В Судаке сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму вместе со специалистами оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального МВД задержали по подозрению во взяточничестве начальника и исполняющего обязанности замначальника местного отдела внутренних дел. 13

Экономика Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. 553

Политика Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию". 43