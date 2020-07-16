с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании по федеральному бюджету поставил задачу полностью восстановить рынок труда, пострадавший в результате ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, до конца этого года, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году

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