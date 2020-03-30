Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом. Президент напомнил, что часть принимаемых мер напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей.
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Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

РИА Новости09:13

Путин поручил создать дополнительные центры диагностики коронавируса в регионах

ТК Звезда10:19

Путин поручил полпредам проследить за реализацией мер борьбы с COVID-19

Московский Комсомолец10:07

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Известия09:33

Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19 в регионах

Газета.Ru10:25

Путин поручил кабмину заняться созданием центра ядерной медицины в РФ

РЕН ТВ09:53

Путин призвал открыть дополнительные центры диагностики по коронавирусу

REGNUM09:32
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Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
РБК 12:04
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Футбол

Экс-игрок «Спартака» Титов сравнил клуб с коронавирусом

Газета.Ru 12:21
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета 11:29
Футбол

Словацкая «Жилина» объявила о своей ликвидации с 1 апреля

Семикратный чемпион Словакии «Жилина» 1 апреля начнет процесс ликвидации из-за нехватки средств, сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 11:57
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Из закрытого на карантин музея «Сингер Ларен» в голландском городе Ларен украли картину Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной», пишет AP.
Полит.ру 10:54
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Политика

Рада назначила одесского экс-губернатора Степанова главой Минздрава

Парламент Украины со второй попытки назначил министром здравоохранения экс-главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 246 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:43
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
Общество

Чай с куркумой поможет в борьбе с коронавирусом. Специя защитит легкие

Укрепить иммунитет и предупредить коронавирус поможет потребление жидкости, в особенности чай с куркумой.
LentaChel.ru вчера в 23:42
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

В Рязани обнародовали график дезинфекции и список улиц для обработки

В Рязани обнародовали график дезинфекции и список улиц для обработки. Эта информация есть на сайте администрации города.
RZN.info 10:45
Футбол

Тренер «КАМАЗа» Бояринцев готовится сдать экзамены на лицензию Pro

Наставник челнинской команды намерен подготовиться к сдаче экзаменов на тренерскую лицензию Pro.
Реальное время 01:48
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Здоровье

В ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В самопровозглашённой Луганской народной республике подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:30
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Происшествия

В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 11:42
Энергетика

Китай увеличил закупки Urals на 70%

Китайские НПЗ закупили 10-12 партий российской нефти Urals с отгрузкой в апреле.
Нефтегазовая вертикаль 09:50
Общество

Рошаль рассказал о безопасных походах в магазин в карантин

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
МедиаПоток вчера в 05:28
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Здоровье

Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе с коронавирусом

Руководитель отдела исследования инфекционных заболеваний в Детском исследовательском институте Мердока в Мельбурне, профессор инфекционных заболеваний у детей университета Мельбурна и руководитель отдела инфекционных заболеваний в королевской детской больнице Мельбурна Найджел Кертисом предложил использовать в качестве средства защиты от коронавируса противотуберкулёзную вакцину БЦЖ.
Популярная механика 03:35
Футбол

Цорн рассказал, когда «Спартак» решит судьбу Шюррле

Чемпионат 09:13
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня вчера в 05:00
Экономика

Экономике Великобритании предсказали сокращение на 15% из-за коронавируса

В CEBR ожидают, что в первые три месяца года британская экономика несколько сократится — на 0,5%, после чего наступит самое резкое сокращение экономики, с тех пор как началось отслеживание данных более 20 лет назад.
Вести.Ru 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
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