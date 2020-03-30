Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом. Президент напомнил, что часть принимаемых мер напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей.

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

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Авто Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.