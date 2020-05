Напомним, что первая версия GT-R50 by Italdesign появилась ещё в июне 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R, но тогда это был только прототип.

Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".