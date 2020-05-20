Политика
Российская газетаПутин поручил помочь фермерам в продажах
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Я прошу Минпромторг, Минсельхоз предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов … Я обращаюсь к руководителям регионов: фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли.
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.Коммерсантъвчера в 09:11
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Путин поручил подготовить решения по транспортировке сельхозпродукции в России
Взгляд.рувчера в 09:04
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Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru вчера в 18:21
Политика
Украина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств
МИД Украины выразил решительный протест после принятия Народным собранием Болгарии декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области в связи с планируемой Киевом административно-территориальной реформой.
RT на русском вчера в 19:48
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с развитием новой коронавирусной инфекции в России остается непредсказуемой.
Мойка78 00:37
Общество
Россияне рассказали, чего им не хватает на самоизоляции
Большинство россиян во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, ощутили нехватку живого общения.
Газета.Ru 01:31
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
В Приамурье рост случаев заражения коронавирусом объяснили праздниками
Благовещенск, 21 мая 2020, 07:33 — REGNUM В Роспотребнадзоре Амурской области объяснили резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом прошедшими майскими праздниками.
REGNUM 00:33
Авто
Nissan представил новый GT-R50 от Italdesign
Напомним, что первая версия GT-R50 by Italdesign появилась ещё в июне 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R, но тогда это был только прототип.
Somanyhorses вчера в 06:50
Армия и оружие
Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»
Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Коммерсантъ вчера в 16:54
Происшествия
В Челябинской области автомобиль ГИБДД сбил девушку во время погони
Около 17 часов вблизи дома №82 по ул. Гагарина патрульный автомобиль ДПС, который ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Коммерсантъ Челябинск 01:33
Происшествия
Ещё два человека умерли от коронавируса в Новосибирской области
По данным Оперативного штаба Новосибирской области, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерло два пациента.
Московский Комсомолец 19 мая в 01:56
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета вчера в 14:19
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды в Москву
Возвращение тепла ожидается не раньше вторника, 26 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 22:51
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru 19 мая в 05:23
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 19 мая в 07:32
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко заявил о напряженной эпидемической ситуации, которая пока отмечается в Алтайском крае.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Здоровье
5 самых опасных для сердца продуктов назвала кардиолог
По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность для сосудов и сердца представляет сахар, в том числе сладости и выпечка.
Волгоградская правда 00:27
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости вчера в 21:20
Общество
The Insider нашел у Володина квартиру за 400 млн
Инфо24 вчера в 15:30
Армия и оружие
Армия Хафтара отведет свои отряды от Триполи
ТАСС 19 мая в 20:52