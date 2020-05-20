с чего всё началось

Я прошу Минпромторг, Минсельхоз предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов … Я обращаюсь к руководителям регионов: фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли.

Здоровье Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу. 171

Политика Украина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств МИД Украины выразил решительный протест после принятия Народным собранием Болгарии декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области в связи с планируемой Киевом административно-территориальной реформой. 15

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 975

Общество В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 886

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 575

Общество Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с развитием новой коронавирусной инфекции в России остается непредсказуемой.

Общество Россияне рассказали, чего им не хватает на самоизоляции Большинство россиян во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, ощутили нехватку живого общения.

Общество Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ». 11

Здоровье В Приамурье рост случаев заражения коронавирусом объяснили праздниками Благовещенск, 21 мая 2020, 07:33 — REGNUM В Роспотребнадзоре Амурской области объяснили резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом прошедшими майскими праздниками. 5

Авто Nissan представил новый GT-R50 от Italdesign Напомним, что первая версия GT-R50 by Italdesign появилась ещё в июне 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R, но тогда это был только прототип. 9

Происшествия В Челябинской области автомобиль ГИБДД сбил девушку во время погони Около 17 часов вблизи дома №82 по ул. Гагарина патрульный автомобиль ДПС, который ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 20

Происшествия Ещё два человека умерли от коронавируса в Новосибирской области По данным Оперативного штаба Новосибирской области, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерло два пациента.

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

Общество Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 15

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1K

Здоровье 5 самых опасных для сердца продуктов назвала кардиолог По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность для сосудов и сердца представляет сахар, в том числе сладости и выпечка. 18