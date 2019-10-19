Происшествия
Lenta.ruПутин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
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Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:20
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Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
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Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии
Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
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Huawei готовит удар по планшетам iPad Pro
Компания Huawei готовится выпустить новый топовый планшет, который могут назвать MediaPad M7, хотя это вовсе не обязательно.
iXBT.com 05:30
Религия
В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима
Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
РИА Новости 06:18
Происшествия
Стала известна предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском
Сильный износ дамбы мог привести к ее разрушению в Красноярском крае. Наводнение затопило два общежития и унесло жизни уже 12 человек.
Телеканал 360° 01:17
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
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Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Происшествия
Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков, произошедших в Каталонии в день всеобщей забастовки, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 17:52
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Кино
В Краснодаре начались съемки фильма с участием Хабенского и Нагиева
Из известных артистов в съемках фильма примут участие Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский. Также съемки пройдут в России, Китае и США.
Регион online 06:18
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Игры
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 11:12
Гаджеты
Apple выпустит новые наушники AirPods Pro в октябре
Apple в скором времени представит новые беспроводные наушники AirPods.
Политическая Экспертиза вчера в 23:27
Общество
Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав
Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera 10:53
Политика
Туск ожидает от Джонсона письмо об отсрочке по «Брекситу»
Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщал, что ожидает письмо от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с запросом об отсрочке по «Брекситу».
Коммерсантъ 15:30
Происшествия
Пострадавший рассказал о прорыве дамбы в Красноярском крае
Пострадавший при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края Андрей Чаптыков рассказал, что происходило в зданиях общежития в момент трагедии.
Взгляд.ру 14:55
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 17 октября в 08:16
Экономика
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В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 03:01
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
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Происшествия
В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе
Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 09:39
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
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Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
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Футбол
Эвертон — Вест Хэм 2:0
Лондонский "Вест Хэм" и ливерпульский "Эвертон" объявили стартовые составы перед встречей девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 07:21
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
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Происшествия
Появилось видео нападения на полицейского в московском метро
Ранее 19 октября сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом полицейского в подземном переходе возле станции метро «Савеловская».
Lenta.ru 13:40