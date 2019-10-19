Происшествия

REGNUMREGNUMПутин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин выслушал доклады о ситуации главы МЧС Евгения Зиничева и красноярского губернатора Александра Усса.
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Дмитрий Песков
Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:20

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Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

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Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

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Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

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Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском

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