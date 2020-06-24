Экономика

REGNUMREGNUMПутин предложил повысить налог на доходы физических лиц

Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением
 к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат в 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.
РБКвчера в 17:28

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Эксперты: налогообложение состоятельных россиян нужно повышать и дальше, но постепенно

ТАССвчера в 14:44
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Армия и оружие

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Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия вчера в 12:34
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Общество

В Новокузнецке прошёл парад Победы

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Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
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Кино

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Космос

Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»

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Научная Россия вчера в 17:41
Политика

Трамп призвал отправить Болтона в тюрьму

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону место за тюремной решеткой из-за разглашения им секретной информации в написанной книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».
Известия 01:31
Общество

На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
РИА Новости 03:03
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Общество

Онищенко обнаружил самое безопасное место в мире во время пандемии

ТАСС Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обнаружил самое безопасное место в мире во время бушующей пандемии коронавируса.
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
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Политика

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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Здоровье

Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19

Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь.
Lenta.ru вчера в 21:50
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Политика

Эксперт назвал четыре страны Европы, куда можно поехать этим летом

«Отдельные страны, которые входят в Евросоюз, но имеют свою национальную визу, либо заинтересованы в российских туристах, могут специально для российского рынка дать такую возможность [въезда] за счет национальной визы», — говорит Мальцев.
Невские Новости 03:08
Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
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Гаджеты

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Компания Apple в рамках онлайн-конференции WWDC 2000 официально объявила об отказе от процессоров Intel и переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Деловое.ТВ вчера в 10:05
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
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Технологии

Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku

Разработку Института естественных наук (Рикэн) японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире.
Live24 вчера в 09:00
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Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело вчера в 10:51
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Гаджеты

Ёмкость внешних накопителей LaCie 1big Dock SSD Pro достигает 4 Тбайт

Цена LaCie 1big Dock SSD Pro составляет $1349 за версию на 2 Тбайт и $2599 за вариант ёмкостью 4 Тбайт.
3DNews 00:42
Политика

Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 вчера в 20:31
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Общество

Кокорин рассказал, что ждёт Ефремова в колонии

Российский футболист Александр Кокорин предположил, что может ждать актёра Михаила Ефремова, если тот попадёт в колонию.
News.ru 02:47
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
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Политика

Габариты «Арматы» сравнили с иностранными боевыми машинами

Новейший российский танк Т-14, построенный на базе унифицированной перспективной платформе «Армата», по своим размерам стал самой крупной боевой машиной, превзойдя по этому показателю Т-72БЗ, Т-80У и Т-90А.
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Экономика

Губернатор Морозов: резкого увеличения тарифов ЖКХ в Ульяновской области не будет

Сергей Морозов заявил во вторник, 23 июня, о том, что руководство Ульяновской области не должно допустить резкого роста с 1 июля тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Ульяновск.Экспресс вчера в 10:18
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru 22 июня в 16:43
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
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Общество

Попова: для проведения парада Победы предприняли все защитные меры

Для проведения парада Победы в Москве предприняты все необходимые меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
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