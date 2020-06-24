Экономика
REGNUMПутин предложил повысить налог на доходы физических лиц
Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат в 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.РБКвчера в 17:28
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Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
RT на русскомвчера в 15:33
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Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
Аргументы и Факты вчера в 18:56
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия вчера в 12:34
Общество
В Новокузнецке прошёл парад Победы
В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день в России объявлен нерабочим.
Новокузнецк.ру 01:31
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости вчера в 12:42
Кино
Появился тизер сериала «Текст. Реальность» по фильму Клима Шипенко
iReactor вчера в 14:40
Космос
Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»
Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия вчера в 17:41
Политика
Трамп призвал отправить Болтона в тюрьму
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону место за тюремной решеткой из-за разглашения им секретной информации в написанной книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».
Известия 01:31
Общество
На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
РИА Новости 03:03
Общество
Онищенко обнаружил самое безопасное место в мире во время пандемии
ТАСС Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обнаружил самое безопасное место в мире во время бушующей пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 03:11
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
Политика
Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео
Lenta.ru вчера в 17:06
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Здоровье
Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19
Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь.
Lenta.ru вчера в 21:50
Политика
Эксперт назвал четыре страны Европы, куда можно поехать этим летом
«Отдельные страны, которые входят в Евросоюз, но имеют свою национальную визу, либо заинтересованы в российских туристах, могут специально для российского рынка дать такую возможность [въезда] за счет национальной визы», — говорит Мальцев.
Невские Новости 03:08
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
Гаджеты
Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac
Компания Apple в рамках онлайн-конференции WWDC 2000 официально объявила об отказе от процессоров Intel и переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Деловое.ТВ вчера в 10:05
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Технологии
Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku
Разработку Института естественных наук (Рикэн) японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире.
Live24 вчера в 09:00
Армия и оружие
Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
Военное дело вчера в 10:51
Гаджеты
Ёмкость внешних накопителей LaCie 1big Dock SSD Pro достигает 4 Тбайт
Цена LaCie 1big Dock SSD Pro составляет $1349 за версию на 2 Тбайт и $2599 за вариант ёмкостью 4 Тбайт.
3DNews 00:42
Политика
Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 вчера в 20:31
Общество
Кокорин рассказал, что ждёт Ефремова в колонии
Российский футболист Александр Кокорин предположил, что может ждать актёра Михаила Ефремова, если тот попадёт в колонию.
News.ru 02:47
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Политика
Габариты «Арматы» сравнили с иностранными боевыми машинами
Новейший российский танк Т-14, построенный на базе унифицированной перспективной платформе «Армата», по своим размерам стал самой крупной боевой машиной, превзойдя по этому показателю Т-72БЗ, Т-80У и Т-90А.
ГЛАС.RU 02:08
Экономика
Губернатор Морозов: резкого увеличения тарифов ЖКХ в Ульяновской области не будет
Сергей Морозов заявил во вторник, 23 июня, о том, что руководство Ульяновской области не должно допустить резкого роста с 1 июля тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Ульяновск.Экспресс вчера в 10:18
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru 22 июня в 16:43
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
Попова: для проведения парада Победы предприняли все защитные меры
Для проведения парада Победы в Москве предприняты все необходимые меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 03:02
Общество
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:05