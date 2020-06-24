с чего всё началось

Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.

Общество В Новокузнецке прошёл парад Победы В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день в России объявлен нерабочим. 7

Политика Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод. 46

Космос Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс» Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.

Политика Трамп призвал отправить Болтона в тюрьму Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону место за тюремной решеткой из-за разглашения им секретной информации в написанной книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».

Общество Онищенко обнаружил самое безопасное место в мире во время пандемии ТАСС Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обнаружил самое безопасное место в мире во время бушующей пандемии коронавируса.

Политика Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. 195

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 4,8K

Политика Эксперт назвал четыре страны Европы, куда можно поехать этим летом «Отдельные страны, которые входят в Евросоюз, но имеют свою национальную визу, либо заинтересованы в российских туристах, могут специально для российского рынка дать такую возможность [въезда] за счет национальной визы», — говорит Мальцев.

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 496

Гаджеты Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac Компания Apple в рамках онлайн-конференции WWDC 2000 официально объявила об отказе от процессоров Intel и переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac. 8

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 112

Гаджеты Ёмкость внешних накопителей LaCie 1big Dock SSD Pro достигает 4 Тбайт Цена LaCie 1big Dock SSD Pro составляет $1349 за версию на 2 Тбайт и $2599 за вариант ёмкостью 4 Тбайт.

Энергетика Европе предсказали дефицит нефти Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. 2

Политика Габариты «Арматы» сравнили с иностранными боевыми машинами Новейший российский танк Т-14, построенный на базе унифицированной перспективной платформе «Армата», по своим размерам стал самой крупной боевой машиной, превзойдя по этому показателю Т-72БЗ, Т-80У и Т-90А. 20

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 25