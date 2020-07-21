Путин подписал новый стратегический документ с учетом внесенных в Конституцию поправок. Он сдвигает задачи предыдущего указа из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Армия и оружие Пентагон не видит признаков для эскалации индо-пакистанского конфликта Вашингтон, 21 июля 2020, 16:01 — REGNUM США наблюдают за отношениями Индии и Пакистана, но пока не видят признаков для эскалации существующего между ними конфликта.

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Авто Toyota Venza установила новый рекорд продаж в Японии Пресс-служба компании Toyota сообщила о рекордном количестве заказов на новый кроссовер Toyota Harriet, который будет представлен на рынке США под названием Venza. 34

Происшествия Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову. 3

Общество Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово". 83

Общество «Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. 25

Игры В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.

Футбол Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.

Общество Госдума приняла закон о «выходном» на диспансеризацию Москва, 21 июля 2020, 13:08 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о «выходном» дне на прохождение диспансеризации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. 3