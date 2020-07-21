Общество

РБКРБКПутин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Путин подписал новый стратегический документ с учетом внесенных в Конституцию поправок. Он сдвигает задачи предыдущего указа из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.
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Путин определил цели развития России до 2030 года

Коммерсантъ04:53

Борьбу с бедностью в России решили отложить

Lenta.ru09:00

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

РБК09:47

Указ Путина о национальных целях развития России. Главное

ТАСС05:46

Президент РФ обозначил национальные цели развития страны на ближайшие 10 лет

Гарант09:10

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

RT на русском04:50

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

РИА Новости05:40
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Игры

Square Enix уже работает над сиквелом Final Fantasy VII Remake

REGNUM 07:34
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Армия и оружие

Пентагон не видит признаков для эскалации индо-пакистанского конфликта

Вашингтон, 21 июля 2020, 16:01 — REGNUM США наблюдают за отношениями Индии и Пакистана, но пока не видят признаков для эскалации существующего между ними конфликта.
REGNUM 09:01
Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
Lenta.ru 06:51
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Политика

В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора

Ведомости 07:33
230
Авто

Локализованные «Газели» под брендом HDC начали продавать на Украине

Tvoe-avto.com 19 июля в 06:20
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Авто

Toyota Venza установила новый рекорд продаж в Японии

Пресс-служба компании Toyota сообщила о рекордном количестве заказов на новый кроссовер Toyota Harriet, который будет представлен на рынке США под названием Venza.
Деловое.ТВ 08:43
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Происшествия

Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
REGNUM 07:44
3
Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
83
Хоккей

В ХК «Авангард» выявили 20 случаев коронавируса

Положительный тест на коронавирус в омском ХК «Авангард» КХЛ сдали 20 игроков и сотрудников клуба.
Известия 07:40
5
Происшествия

Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке

Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников.
Вести.Ru 09:31
101
Происшествия

Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

РИА Новости 06:52
14
Общество

«Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров

Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Интерфакс 03:20
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Игры

В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima

Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна вчера в 15:15
Происшествия

В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование

Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
40
Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
4
Футбол

Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Происшествия

Дворники спасли выпавшую из окна девочку в Подольске

Вести.Ru 07:11
9
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
293
Общество

Госдума приняла закон о «выходном» на диспансеризацию

Москва, 21 июля 2020, 13:08 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о «выходном» дне на прохождение диспансеризации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
REGNUM 06:08
3
Культура

Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты

Свободная Пресса 08:30
136
Политика

Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля

Абхазия продлила закрытие границы с РФ до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики.
РИА Новости 09:39
1
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Актриса Агата Муцениеце впервые после развода с актером Павлом Прилучным вышла свет, продемонстрировав шикарную фигуру в платье на бретелях.
Территория новостей 00:22
32
Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей

Третьего места удостоился Kia Sorento. За 1 млн рублей можно рассчитывать на автомобиль, выпущенный в 2012 или 2013 годах.
Evo-rus.com 09:05
25
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
942
Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе

Госдума во вторник, 21 июля, приняла в первом чтении законопроект о регулировании удалённой работы.
RT на русском 09:13
3
Здоровье

За прошедшие сутки из инфекционных госпиталей выписаны 64 человека

Правительство Кировской области 04:09
10
Происшествия

СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
Piter.tv 09:05
2
Кино

HBO начал работу над приквелом «Игры престолов»

Телеканал HBO запустил в производство приквел сериала «Игра престолов», созданного по циклу книги «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина.
News.ru 08:58
2
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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