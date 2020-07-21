Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

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