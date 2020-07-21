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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.В источнике
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RT на русском

Путин определил национальные цели развития России до 2030 года

RT на русскомвчера в 10:37
Интерфакс

Кремль сдвинул на шесть лет цель снизить вдвое бедность в России

Интерфаксвчера в 05:27
Lenta.ru

Борьбу с бедностью в России решили отложить

Lenta.ruвчера в 09:00
ТАСС

Указ Путина о национальных целях развития России. Главное

ТАССвчера в 05:46
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:26
Коммерсантъ

Путин определил цели развития России до 2030 года

Коммерсантъвчера в 04:53
РИА Новости

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

РИА Новостивчера в 05:40
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Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новостивчера в 16:19
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ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
Ведомости17:50
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МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новостивчера в 06:33
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Главный анестезиолог-реаниматолог Дона умер от коронавируса

Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог минздрава Ростовской области, заместитель главного врача городской больницы № 1 имени Семашко Ростова-на-Дону Игорь Дударев умер в реанимации стационара.
Российская газета03:54
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Коммерсантъвчера в 16:28
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