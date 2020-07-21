Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Смотрите также
Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан учеными
Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Израиль атаковал цели на юге Дамаска, пострадали семь солдат
ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Решетова улетела во Францию на частном самолете
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Орешкин назвал главную задачу, которую Путин поручил кабмину
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.В источнике
Подробнее о событии