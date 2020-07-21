Общество
РБКПутин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Путин подписал новый стратегический документ с учетом внесенных в Конституцию поправок. Он сдвигает задачи предыдущего указа из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить7,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Армия и оружие
В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М
Московский Комсомолец вчера в 01:17
Экономика
Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Общество
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Общество
Беглов поручил открыть торговые центры в Петербурге с 27 июля
Губернатор Петербурга Александр Беглов после резкой критики со стороны совладельца Fort Group Максима Левченко из-за задержки открытия торговых центров поручил открыть ТЦ и рестораны с 27 июля.
Газета Metro вчера в 06:00
Кино
Режиссеры «Мстителей» захотели снять новый фильм по комиксам Marvel
Желание создать фильм по комиксам «Секретные войны» выразили режиссеры братья Руссо. Об этом 21 июля пишет портал «Игромания».
ИА Красная Весна вчера в 11:04
Общество
Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма
Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
Общество
Врач развеяла мифы об «опасных» родинках
Врач развеяла мифы об "опасных" родинках. Об этом в интервью для "АиФ" рассказала косметолог Светлана Донецкая.
Piter.tv 01:47
Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
В Москве за сутки 1168 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1168 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:26
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
BFM.ru вчера в 10:22
Финансы
Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
Футбол
Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на второе место по числу мячей в официальных играх.
ProstoProSport 00:41
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Футбол
«Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года
ТАСС Спорт вчера в 23:41
Общество
Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта
РИА Новости вчера в 23:19
Космос
«Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад
Изучая «свежие» лунные кратеры, диаметр которых близок к 20 км, исследователи обратили внимание, что 8 из 59 подобных объектов на поверхности естественного спутника Земли образовались практически одновременно, и произошло это около 800 млн лет назад.
ИА Красная Весна вчера в 15:20
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM вчера в 07:55
Армия и оружие
Российские медики прибыли в Киргизию помогать бороться с коронавирусом
В Киргизию прибыли российские военных врачей и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.
Новостной фронт 02:01
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 05:50
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Политика
В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией
Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Муцениеце вышла в свет после расставания с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце впервые вышла в свет после развода с Павлом Прилучным и поразила публику своей красотой.
Культуромания вчера в 14:23
Авто
Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора
О четырех причинах «смерти» аккумулятора автомобиля поведал специалисты журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
Tvoe-avto.com 20 июля в 05:27