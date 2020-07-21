Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Читать в источнике
Комментировать381

Подробнее о событии

Путин определил цели развития России до 2030 года

Коммерсантъ04:53

Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

Известия04:52

Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

РЕН ТВ04:28

Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ»

Московский Комсомолец04:35

Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года

ТАСС04:30

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

RT на русском04:50

Путин поручил увеличить долю занимающихся спортом россиян до 70 процентов

РИА Новости04:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Общество

Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке, в город экстренно выехал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
ТАСС 05:06
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
563
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
428
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
278
Происшествия

Прокуратура начала проверку в связи с паводком в Нижних Сергах

Прокуратура начала проверку в связи с затоплением десятков домов и разрушением мостов из-за паводка в городе Нижние Серги, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Свердловской области.
Интерфакс 04:44
42
Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

CT news 04:32
108
Происшествия

Подросток забрался на 26-метровый Мемориал славы в Братске

Полиция установила 17-летнего подростка из Братска, который 20 июля залез на Мемориал славы, высота которого достигает 26 метров, сообщили ИА «ИрСити» 21 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
ИрСити 04:06
3
Политика

Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне

Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной.
ТАСС 04:58
2,7K
Политика

Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
РИА Новости 04:20
1
Происшествия

В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе

Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
3
Футбол

Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»

Vprognoze.ru 02:15
3
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
3,9K
Кино

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса

Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
9
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
11
Политика

В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 05:11
83
Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
47
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

REGNUM вчера в 09:38
332
Армия и оружие

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
1,1K
Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
6
Экономика

Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO

Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Происшествия

Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала

Сахалин.Инфо 03:12
2
Экономика

Средняя зарплата в Свердловской области в мае превысила 44 тыс. рублей

Средняя зарплата на Среднем Урале в мае 2020 года составила 44 тыс. 012 руб. Это на 5,5% выше уровня аналогичного месяца прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Urbc.Ru вчера в 09:01
3
Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
55
Политика

Парламент Болгарии проголосовал против вотума недоверия правительству

Народное собрание (парламент) Болгарии отклонило во вторник на внеочередном заседании вынесение вотума недоверия правительству во главе с Бойко Борисовым.
ТАСС 05:02
Здоровье

На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса

REGNUM вчера в 04:13
1,5K
Наука

Инженеры разработали впервые не режущийся материал

Ученые создали искусственный материал, который практически невозможно разрезать.
ToDay News Ufa 00:45
23
Общество

В Петербурге могут исчезнуть армянские абрикосы

Из Санкт-Петербурга могут исчезнуть армянские абрикосы из-за Карабахского конфликта, передает АБН.
Санкт-Петербургские ведомости 03:14
212
Общество

Автор песни «Доля воровская» скончался в Лос-Анджелесе

Легенда кавказского шансона певец Бока (Борис Давидян) умер в Лос-Анджелесе. Новость появилась 21 июля в Facebook журналиста Ваге Казаряна.
Известия 04:42
3
Общество

Лидеры ЕС согласовали план помощи экономике на €750 млрд

Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд.
РБК 00:50
62
Общество

Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах

Размер помощи может составить 5 000 рублей на каждые потраченные 25 000 рублей.
Evo-rus.com 02:52
56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное