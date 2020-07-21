Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Общество Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке, в город экстренно выехал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Происшествия Прокуратура начала проверку в связи с паводком в Нижних Сергах Прокуратура начала проверку в связи с затоплением десятков домов и разрушением мостов из-за паводка в городе Нижние Серги, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Свердловской области. 42

Происшествия Подросток забрался на 26-метровый Мемориал славы в Братске Полиция установила 17-летнего подростка из Братска, который 20 июля залез на Мемориал славы, высота которого достигает 26 метров, сообщили ИА «ИрСити» 21 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 3

Политика Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна. 1

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,9K

Кино Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха. 9

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 11

Шоу-бизнес Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей 31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович. 47

Экономика Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.

Политика Парламент Болгарии проголосовал против вотума недоверия правительству Народное собрание (парламент) Болгарии отклонило во вторник на внеочередном заседании вынесение вотума недоверия правительству во главе с Бойко Борисовым.