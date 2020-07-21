Общество
Lenta.ruПутин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
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Общество
Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке, в город экстренно выехал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
ТАСС 05:06
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Происшествия
Прокуратура начала проверку в связи с паводком в Нижних Сергах
Прокуратура начала проверку в связи с затоплением десятков домов и разрушением мостов из-за паводка в городе Нижние Серги, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Свердловской области.
Интерфакс 04:44
Происшествия
Подросток забрался на 26-метровый Мемориал славы в Братске
Полиция установила 17-летнего подростка из Братска, который 20 июля залез на Мемориал славы, высота которого достигает 26 метров, сообщили ИА «ИрСити» 21 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
ИрСити 04:06
Политика
Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне
Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной.
ТАСС 04:58
Политика
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
РИА Новости 04:20
Происшествия
В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе
Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru 02:15
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Кино
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса
Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 05:11
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Экономика
Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO
Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Происшествия
Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала
Сахалин.Инфо 03:12
Экономика
Средняя зарплата в Свердловской области в мае превысила 44 тыс. рублей
Средняя зарплата на Среднем Урале в мае 2020 года составила 44 тыс. 012 руб. Это на 5,5% выше уровня аналогичного месяца прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Urbc.Ru вчера в 09:01
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
Политика
Парламент Болгарии проголосовал против вотума недоверия правительству
Народное собрание (парламент) Болгарии отклонило во вторник на внеочередном заседании вынесение вотума недоверия правительству во главе с Бойко Борисовым.
ТАСС 05:02
Здоровье
На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса
REGNUM вчера в 04:13
Наука
Инженеры разработали впервые не режущийся материал
Ученые создали искусственный материал, который практически невозможно разрезать.
ToDay News Ufa 00:45
Общество
В Петербурге могут исчезнуть армянские абрикосы
Из Санкт-Петербурга могут исчезнуть армянские абрикосы из-за Карабахского конфликта, передает АБН.
Санкт-Петербургские ведомости 03:14
Общество
Автор песни «Доля воровская» скончался в Лос-Анджелесе
Легенда кавказского шансона певец Бока (Борис Давидян) умер в Лос-Анджелесе. Новость появилась 21 июля в Facebook журналиста Ваге Казаряна.
Известия 04:42
Общество
Лидеры ЕС согласовали план помощи экономике на €750 млрд
Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд.
РБК 00:50
Общество
Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах
Размер помощи может составить 5 000 рублей на каждые потраченные 25 000 рублей.
Evo-rus.com 02:52