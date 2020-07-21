Общество
Lenta.ruПутин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
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Национальные цели развития и нацпроекты приводятся к реальности путем увеличения сроков
Коммерсантъвчера в 18:02
Время будущего: что изменит в жизни россиян указ о развитии страны до 2030 года
Известиявчера в 12:22
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Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
Согласно внесенным корректировкам в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», в Российской Федерации автовладельцы не смогут устанавливать на свои транспортные средства (ТС) восстановленные узлы и агрегаты.
32CARS.ru вчера в 22:58
Авто
На российском рынке стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Легендарный седан Passat CC уже в скором времени покидает российский рынок автомобилей.
Лезги газет вчера в 18:23
Футбол
В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»
Игра пройдет на домашнем стадионе «черно-зеленых» В 30 туре РПЛ футбольный клуб «Краснодар» встретится с клубом «Ахмат» из Грозного.
Кубань-Информ вчера в 13:08
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия 19 июля в 09:37
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
В тоже время, север европейской части России, Урал и Якутия окажутся в зоне аномального тепла.
Коммерсантъ вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb 20 июля в 19:27
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Космос
Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Evo-rus.com 20 июля в 06:23
Здоровье
Коронавирус. Саратовцев вновь могут штрафовать за отсутствие масок
На заседании пришли к выводу, что режим самоизоляции в регионе вновь придется продлить до 31 июля из-за отсутствия спада заболеваемости.
Новости Саратова вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru вчера в 11:00
Политика
США обвинили двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний
Министерство юстиции США обвинило двух граждан КНР в сотрудничестве с китайскими спецслужбами с целью взлома компьютеров полутора десятков американских компаний.
РИА Новости вчера в 11:46
Политика
Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 23:59
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru вчера в 02:15
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Здоровье
Академик РАН пояснил, когда закончится первая волна коронавируса
До момента пока коронавирусом не переболеют около 80% населения будет продолжаться первая и единственная волна инфекции, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик Виталий Зверев 21 июля журналистам.
ИА Красная Весна вчера в 09:12
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
На Алтае продлили режим безопасного поведения для пожилых
Барнаул, 22 июля 2020, 08:00 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, продлили режим безопасного поведения для пожилых.
REGNUM 01:00
Шоу-бизнес
Исхудавший Александр Буйнов выложил фото из больницы
Александр Буйнов выложил в Instagram кадры, сделанные в больнице. На снимках на теле артиста видны следы хирургического вмешательства.
НТВ вчера в 17:45
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com вчера в 07:20
Авто
В Сети показали фото кроссоверообразного универсала Skoda Rapid
Pnzdrive 20 июля в 10:33
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru вчера в 13:39
Здоровье
Красноярский врач рассказал об особенностях работы в «красной зоне»
С первого дня и в течение 2,5 месяцев Никита Вергунов, врач-акушер-гинеколог, руководил инфекционным госпиталем для лечения больных с диагнозом CОVID-19.
АиФ Красноярск вчера в 23:25
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.
РИА Новости 00:40