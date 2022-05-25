КоммерсантъПутин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%Также на 10% будут увеличены МРОТ и прожиточный минимум.КоммерсантъПрезидент также сообщил, что на 10% вырастет и размер минимальной оплаты труда (МРОТ).ТАСС"С 1 июля текущего года на 10% будет повышен минимальный размер труда, до 15 тыс. 279 руб. в месяц", - сказал он.ТАССВ ходе выступления Путин также рассказал, что инфляция в России к концу 2022 г. не должна превысить 15%.ВедомостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruМоя Москва.онлайнМИР 24Центральная Служба НовостейSmotrim.ruМой БрянскТВ ЦентрДума ТВDaily MoscowНТВТК ЗвездаКомсомольская правдаРИА НовостиРБККурьер. Среда. БердскПетрозаводск говоритKazanfirst.ruEAOmedia.ruРЕН ТВНевские НовостиТульская служба новостейPro Город КировРБКPublic OpinionBash.NewsАстрахань 24ГТРК СаратовТверские ведомостиГлавный региональныйСиб.фмХорошие новости12 Канал ОмскPRO Город Кирово-ЧепецкБрянские новостиЦарьградA42.RUiReactorПодробнее о событииС 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерамГТРК Саратов11:09Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июняТАСС11:35Путин объявил о повышении пенсий, МРОТа и прожиточного минимума на 10%Ведомости11:21Владимир Путин объявил о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимумаРоссийская газета12:56Путин: размер прожиточного минимума и МРОТ увеличат на десять процентовРИА Новости11:51Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%Коммерсантъ10:47Президент Путин объявил об увеличении прожиточного минимума в России на 10% с 1 июняLenta.ru10:49Показать ещёОценить1,3KПоделиться