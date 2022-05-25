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Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

Также на 10% будут увеличены МРОТ и прожиточный минимум.
Коммерсантъ
Президент также сообщил, что на 10% вырастет и размер минимальной оплаты труда (МРОТ).
ТАСС
"С 1 июля текущего года на 10% будет повышен минимальный размер труда, до 15 тыс. 279 руб. в месяц", - сказал он.
ТАСС
В ходе выступления Путин также рассказал, что инфляция в России к концу 2022 г. не должна превысить 15%.
Ведомости

Подробнее о событии

С 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам
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