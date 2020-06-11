Коронавирус
РИА НовостиПутин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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Экономика
Рост во время чумы: когда нынешнее ралли на рынках сменится падением
Иллюзии для инвесторов Американский индекс NASDAQ, в который входят акции высокотехнологических компаний, не только отыграл падение февраля-марта, но даже показывает 10-процентный рост с начала года.
Известия 17:01
Общество
Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре
Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса COVID-19 может начаться в декабре.
Вести.Ru 12:01
Интернет
В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате
Маунтин-Вью, США, 12 июня 2020, 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo.
REGNUM 19:32
Футбол
Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» в истории
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.
Soccer.ru 18:50
Общество
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
РИА Новости 15:55
Общество
Пенсионный фонд начал выплаты в 36 тысяч рублей россиянам
Некоторые россияне получат значительные выплаты от Пенсионного фонда РФ, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07:58
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Футбол
«Николич пришёл на живое место. Это была проверка на порядочность»
«Идти на живое место — значит получить работу в команде, где пост тренера занят» — если бы в словаре футбольного сленга было определение этой расхожей фразы, то, думаю, приблизительно такое.
Чемпионат 08:00
Общество
В Подмосковье каршеринг возобновит работу без ограничений с 15 июня
Услуги каршеринга и такси станут доступны в Подмосковье без ограничений с 15 июня.
РБК 17:19
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
Спорт
Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом в XXI веке по версии Marca
Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом в XXI веке по версии испанского издания Marca.
РИА Новости 12:28
Футбол
Люк Шоу считает, что Рашфорд способен выиграть «Золотой мяч»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу оценил игру нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда, а также выразил мнение, что форвард может выиграть «Золотой мяч».
Чемпионат 19:33
Футбол
Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы»
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Sport.ru 15:44
Общество
Собянин подписал закон по противодействию сниффингу
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон по противодействию сниффингу (вдыханию бытового газа), соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.
РИА Новости 10:55
Гаджеты
Бесплатные фильтры и эффекты Photoshop для смартфонов Android и iPhone. Adobe выпустила приложение Photoshop Camera
Предлагается более 80 настраиваемых фильтров, которые легко использовать, можно сохранить излюбленные настройки на будущее, и многое другое.
iXBT.com 08:16
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Общество
Ограничительные меры действуют до 21 июня в Якутии
В Якутии ограничительные меры действуют до 21 июня включительно. Соответствующее постановление подписал глава республики Айсен Николаев.
EastRussia 12:04
Экономика
Проблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 05:31
Происшествия
Белый универсал снес остановку в Корсакове
Сахалин.Инфо 19:19
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:14
Космос
Пыль в воздухе экзопланет может быть индикатором обитаемости
Астрономы выяснили, что наличие воздушной пыли в атмосфере может быть показателем обитаемости планеты.
Индикатор вчера в 13:20
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
Космос
Ученые подтвердили «сердцебиение» черной дыры
Впервые сердцебиение черной дыры обнаружили в 2007-м году в центре галактики RE J1034+396, находящейся приблизительно в 600 миллионах световых лет от Земли.
Новые Известия вчера в 09:08
Наука
Ученые впервые вырастили аналог эмбриона из стволовых клеток
Британские и нидерландские ученые создали 3D-модель человеческого эмбриона из стволовых клеток для наглядного изучения ранней стадии развития человека.
iReactor 13:25