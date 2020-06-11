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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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Владимир Путин поручил проработать снижение ставок по кредитам на образование

Говорит Москва12:16

Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и больницах

News.ru12:13

Путин поручил к 15 августа проработать тему снижения ставок по кредитам на образование

ТАСС12:10

Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов

РИА Новости12:09

Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах

РЕН ТВ11:47

Путин поручил подготовить предложения о снижении ставок по кредитам на образование до 3% годовых

Эхо Москвы12:32

Путин поручил снизить ставки по образовательным кредитам до 3%

Взгляд.ру12:12
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