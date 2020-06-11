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РИА НовостиПутин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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Вторая бригада столичных врачей прилетела в Забайкалье
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Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
Интернет
СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец 11:05
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Недвижимость
Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета 07:03
Гаджеты
Adobe выпустила «Photoshop для смартфонов» — Photoshop Camera
В будущем Adobe намерена сотрудничать с художниками и известными артистами, чтобы добавлять новые фильтры.
ИА Красная Весна 15:21
Политика
США предрекли участь Советского Союза
Обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре предрек США участь Советского Союза из-за политики американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 22:00
Здоровье
Армавирская городская больница закрыта на карантин
Армавирскую городскую больницу закрыли на карантин.
Сайт города Армавира 01:42
Авто
Первый Geely Atlas Pro выставили для демонстрации
SpeedMe вчера в 09:19
Общество
Состоялся анонс «главной игры» PlayStation 5 — сиквела Horizon Zero Dawn
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:55 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс ролевой игры Horizon Forbidden West.
REGNUM 17:55
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru 15:40
Авто
Определены лучшие дома на колесах в России
Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru 06:33
Здоровье
Эксперт рассказал, какие напитки не стоит употреблять в жару
Алкоголем и газировкой список не ограничивается В жару стоит отказаться от газировки, пакетированного сока, кваса и алкоголя, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.
АМИТЕЛ 21:49
Космос
Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами
В четверг Китай успешно запустил и вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D.
Российская газета вчера в 20:41
Политика
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
30 лет назад Российская Федерация получила суверенитет — 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенном статусе самой большой республики СССР.
Lenta.ru вчера в 17:02
Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС 09 июня в 20:03
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца
Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia.
ИнфоСМИ 07:57
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
РИА Новости 20:50
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia 13:23
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на появление его в Telegram
Московский Комсомолец 08:51
Общество
ФСБ задержала 5 россиян за подготовку теракта в Крыму
ФСБ сообщила о задержании пятерых россиян, которые поддерживали связь с украинскими радикалами и готовились к совершению теракта на рынке в Симферополе.
Национальная служба новостей вчера в 07:47
Наука
Восприятие двумерной проекции опередило понимание трехмерной формы
Evo-rus.com 09 июня в 11:12
Общество
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в текущем году школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
Газета.Ru 09:50