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РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах

РЕН ТВвчера в 11:47

Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и больницах

News.ruвчера в 12:13

Путин поручил снизить ставки по образовательным кредитам до 3%

Взгляд.рувчера в 12:12

Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов

РИА Новостивчера в 12:09

Владимир Путин поручил проработать снижение ставок по кредитам на образование

Говорит Москвавчера в 12:16

Путин поручил подготовить предложения о снижении ставок по кредитам на образование до 3% годовых

Эхо Москвывчера в 12:32

Путин поручил к 15 августа проработать тему снижения ставок по кредитам на образование

ТАССвчера в 12:10
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Общество

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Здоровье

Украина может ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса

За последние сутки ведомством был зафиксирован антирекорд по количество новых инфицированных.
MedikForum.ru вчера в 18:38
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Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
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Google выпустил бета-версию Android 11

Американская корпорация Google предоставила в открытый доступ для скачивания обновленную операционную систему Android 11.
Evo-rus.com вчера в 01:11
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РИА Новости вчера в 06:10
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Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:13
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Политика

Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ вчера в 16:45
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Общество

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Обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре предрек США участь Советского Союза из-за политики американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 22:00
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ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
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Игры

Sony презентовала новую PlayStation

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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей 10 июня в 16:46
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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

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Здоровье

Умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман

У заслуженного врача РФ Александра Зальцмана диагностировали коронавирус, течение болезни доктора протекало в тяжелой форме Умер главный врач железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман.
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Происшествия

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ вчера в 13:33
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Гаджеты

AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) замечен в компании памяти DDR4-5600

Как указывает ресурс Wccftech со ссылкой на сетевые источники, процессор Ryzen 7 4700G был протестирован в связке с материнской платой на базе чипсета B550 и оперативной памятью, работавшей с частотой 5600 МГц.
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Политика

Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
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Политика

Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы

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Политика

Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности

Улан-Удэ, 10 июня 2020, 07:30 — REGNUM «Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года.
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Twitter заблокировал более 32 тысячи аккаунтов из-за Китая и России

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Российский блокбастер «Вратарь Галактики» покажут в США

ИА Красная Весна 09 июня в 14:17
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